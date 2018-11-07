07.11.2018, 17:18

Enefit Green получило разрешение на приобретение Nelja Energia


rus.delfi.ee
EST
Enefit Green получило разрешение на приобретение Nelja Energia
Foto: Eesti Energia

Департамент конкуренции Эстонии выдал входящему в концерн Eesti Energia предприятию возобновляемой энергии Enefit Green разрешение на завершение сделки по приобретению Nelja Energia, сообщает предприятие.

Руководитель Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что приобретение Nelja Energia хорошо подходит для стратегической цели Eesti Energia по наращиванию производства электроэнергии из возобновляемых источников. ”Наша цель заключается в том, чтобы в 2022 году мы производили из возобновляемых и альтернативных источников 40% электроэнергии, по сравнению с сегодняшним днем это многократный рост и достаточно амбициозная цель. В то же время все страны региона Балтийского моря наращивают доли производства электроэнергии из возобновляемых источников, ожидается несколько направленных на девелоперов аукционов с понижением цены, и у нас имеются хорошие предпосылки для участия в новых проектах развития”, — сказал Суттер. ”В будущем мы надеемся предложить всем интересующимся возможность принять участие в истории роста и успеха этого предприятия посредством публичного предложения акций”, — добавил Суттер.

Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что Enefit Green является быстро растущим предприятием возобновляемой энергии в регионе Балтийского моря. ”Добавление активов, компетенций и портфеля развития Nelja Energia делает нас сильным предприятием возобновляемой энергии. Наше развитие на ограничивается этой сделкой, мы планируем и в будущем инвестировать в производство электроэнергии из возобновляемых источников. Учитывая имеющиеся в портфеле развития проекты, у нас действительно имеется хороший потенциал для роста во всех странах Балтии, а также и в других странах региона Балтийского моря, в которых действует Eesti Energia”, — сказал руководитель Enefit Green.

Акционеры Enefit Green и Nelja Energia подписали договор о купле-продаже акций Nelja Energia 29 мая нынешнего года. Стоимость акций составила 289 миллионов евро, кроме того компании Enefit Green после сделки перейдут и долги Nelja Energia в сумме 204 миллиона евро. 77% акций Nelja Energia принадлежали компании Vardar Eurus, владельцами которого являются норвежские местные самоуправления (90%) и NEFCO (10%). 23% акций Nelja Energia принадлежали эстонским инвесторам.

Департамент конкуренции Латвии одобрил сделку в июле нынешнего года, согласование от Департамента конкуренции Литвы поступило в августе. Сделка была завершена 7 ноября после одобрения со стороны Департамента конкуренции Эстонии. При подготовке и осуществлении сделки консультационные услуги покупателю оказывали Swedbank Corporate Finance, адвокатское бюро Ellex Raidla, а также консультационные фирмы PricewaterhouseCoopers и ÅF.

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