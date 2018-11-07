Enefit Green получило разрешение на приобретение Nelja Energia

Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что Enefit Green является быстро растущим предприятием возобновляемой энергии в регионе Балтийского моря. ”Добавление активов, компетенций и портфеля развития Nelja Energia делает нас сильным предприятием возобновляемой энергии. Наше развитие на ограничивается этой сделкой, мы планируем и в будущем инвестировать в производство электроэнергии из возобновляемых источников. Учитывая имеющиеся в портфеле развития проекты, у нас действительно имеется хороший потенциал для роста во всех странах Балтии, а также и в других странах региона Балтийского моря, в которых действует Eesti Energia”, — сказал руководитель Enefit Green.

Акционеры Enefit Green и Nelja Energia подписали договор о купле-продаже акций Nelja Energia 29 мая нынешнего года. Стоимость акций составила 289 миллионов евро, кроме того компании Enefit Green после сделки перейдут и долги Nelja Energia в сумме 204 миллиона евро. 77% акций Nelja Energia принадлежали компании Vardar Eurus, владельцами которого являются норвежские местные самоуправления (90%) и NEFCO (10%). 23% акций Nelja Energia принадлежали эстонским инвесторам.

Департамент конкуренции Латвии одобрил сделку в июле нынешнего года, согласование от Департамента конкуренции Литвы поступило в августе. Сделка была завершена 7 ноября после одобрения со стороны Департамента конкуренции Эстонии. При подготовке и осуществлении сделки консультационные услуги покупателю оказывали Swedbank Corporate Finance, адвокатское бюро Ellex Raidla, а также консультационные фирмы PricewaterhouseCoopers и ÅF.