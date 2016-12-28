С февраля следующего года Эне Рая уходит с поста члена правления и директора дивизиона обслуживания клиентов G4S Eesti.

Эне Рая работает в G4S с марта 2012 года, она отвечает за отношения с клиентами предприятия. В июне 2013 года была назначена членом правления G4S Eesti.

По инициативе Эне Рая было определено стратегическое конкурентное преимущество G4S Eesti — обслуживание клиентов. Для его усиления был создан дивизион обслуживания клиентов. Внедренный под ее руководством индекс потребительской лояльности из года в год демонстрировал существенный рост.

По результатам последнего исследования удовлетворенности клиентов, G4S Eesti входит в топ-10 процентов лучших в сфере бизнес-услуг в Европе. Также важной частью работы Эне Рая было создание для клиентов современной системы самообслуживания.

”Мне нравится запускать что-то новое, и я считаю, что в развитии обслуживания клиентов G4S наступил этап, когда надо передать управление новым людям, которые сохранят и продолжат достигнутое, — отметила Эне Рая. — Я благодарю свою команду и коллег, вместе с которыми мы существенно повысили уровень удовлетворенности клиентов G4S”.

”Я рад, что Эне согласилась продолжить работу в совете G4S Eesti. Ее стратегическая компетентность, умение мыслить не как все и смотреть на вещи с точки зрения клиентов очень пригодятся нам и в будущем”, — сказал председатель правления G4S Eesti Прийт Сарапуу.

”Спасибо тебе, Эне, за все! Желаю тебе новых интересных задач, успехов, а также неудач, чтобы было на чем учиться”, — добавил Сарапуу.