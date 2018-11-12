12.11.2018, 14:20

Endover первой начала онлайн-продажи недвижимости в Эстонии и уже совершила 30 сделок в интернете

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rus.delfi.ee
EST
Volta
VoltaFoto: Endover Kinnisvara

Через новую онлайн-систему бронирования ведущего разработчика недвижимости в Эстонии Endover куплено уже 30 квартир, согласно статистике компании в октябре 60% от всех сделок было совершено в интернете, говорится в пресс-релизе.

По словам директора по продажам компании Endover, первой в Эстонии начавшей онлайн-продажи недвижимости, Марко Мянниметса, недавно запущенное решение по продажам полностью себя оправдало. Люди заинтересованы в быстром и удобном бронировании. ”На сегодняшний день 30 покупателей осуществили сделку купли-продажи в интернете. В прошлом месяце 60% от всех сделок было совершено онлайн. Это верный знак, что новое решение нравится людям. Квартиры покупали во всех жилищных комплексах, где была открыта онлайн-продажа, — уточняет Марко Мянниметс. — Также есть интерес и к тем объектам, открытая продажа которых еще не началась и информация о них доступна только по предварительной регистрации. Например, для находящегося в Кристийне высотного здания Torn ноябрь начался с двух онлайн-сделок в один день”.

По оценке Мянниметса, рост тренда продолжится. ”Онлайн-решение очень удобная и безопасная возможность для людей ознакомиться и купить квартиру тогда, когда они этого пожелают, вне зависимости от времени и места. Образно говоря, это интернет-магазин недвижимости, где покупатель может приобрести квартиру со всеми дополнениями, которые есть у объекта. Например, сразу можно выбрать парковочные места, кладовые помещения, террасы и пакеты внутренней отделки квартир. Всё абсолютно так же, как было бы при встрече с менеджером по продажам в конторе. Теперь это можно сделать дома на диване или в путешествии. Система надёжно объединена с безопасным Платёжным центром и соблюдает все юридические нормы, а также требования безопасности при заключении сделки о купли-продажи”. Также Марко Мянниметс добавил, что Endover шагает в ногу со временем и всегда предлагает новые инновационные решения своим клиентам. ”Если теперь люди большинство покупок совершают в интернете, то как разработчики недвижимости мы должны это учитывать. Например, наше новое онлайн-решение — хорошая возможность для ценящих быстроту и удобство инвесторов, у которых интерес к нескольким объектам сразу”, — объяснил Мянниметс.

Генеральный директор Платёжного центра Арт Лукас согласен, что тенденция роста онлайн-рынка продолжается и в 2018 году. ”Люди уже даже не придают особого значения тому, что сделали покупку в интернете. Онлайн-заказы стали повседневными операциями. Поэтому всё более обременительными кажутся редкие случаи, когда продавец присылает счёт в PDF формате, данные из которого приходится копировать в платёжное поручение. Это естественно, что постоянно расширяется круг предприятий, которые предлагают своим клиентам возможность нажать на логотип банка и подтвердить платёж, где все данные уже корректно заполнены”.

Система онлайн-бронирования — это инновационное решение в продвижении продаж ведущего разработчика недвижимости в Эстонии Endover. В дополнение к традиционным способам продажи недвижимости, Endover предлагает возможность бронировать объекты новым способом: после ознакомления с описанием жилого комплекса, планировкой и всей дополнительной информацией, на той же странице можно забронировать понравившуюся квартиру. Онлайн-бронирование можно сделать на две недели, услуга платная, но при покупке сумма бронирования вычитается из стоимости квартиры. Система подключена к безопасному Платёжному центру и соблюдает все юридические нормы и требования безопасности. Сделку может оформить как физическое, так и юридическое лицо. Вначале сделка купли-продажи подтверждается предварительным договором, заверенным у нотариуса, а затем заключается основной договор, также заверенный у нотариуса.

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