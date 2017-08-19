Endover Kinnisvara провела эмиссию облигаций на сумму в 6,5 млн евро

На рынках капиталов Прибалтики успешно завершилась эмиссия облигаций Endover Kinnisvara на сумму в 6,5 млн евро, сообщает компания.

В июне компания Endover провела эмиссию облигаций на сумму в 6,5 млн евро для того, чтобы финансировать проект строительства жилого комплекса в здании бывшей Морской академии. Общая стоимость здания, расположенного по адресу Мустакиви, 25, составляет 18 млн евро.

”В случае с проектом Vega Residents OÜ Endover впервые выступил в роли эмитента. Цель, которая заключалась в продаже облигаций на сумму в 6,5 млн евро, была быстро достигнута”, — сказал член правления Endover Kinnisvara Роберт Лауд.

”Стабильность эстонского рынка недвижимости и покупательская способность дают инвесторам чувство безопасности. Поскольку эмиссия Vega оправдала себя, то мы уверены, что в будущем в случае с подобными крупномасштабными проектами будем открыты для других возможностей финансирования, помимо банковского кредита”, — добавил он.

Эмиссия облигаций Vega была рассчитана на инвесторов из стран Балтии. Половина инвесторов были из Эстонии. Крупнейший институциональный инвестор приобрел облигации на сумму 1,7 млн евро.

”В доме Vega на данный момент продано свыше 35% квартир: продажи шли в быстром темпе, это значит, что велик спрос на новые квартиры по выгодной цене”, — добавил Роберт Лауд. ”Строительство в Морской академии жилого дома стало правильным решением — вместо т.н ”замка с привидениями” в Ласнамяэ появится уникальный многоквартирный дом, а у желающих переехать в Ласнамяэ будет более широкий выбор нового жилья”.

Эмитентом является фирма Vega Residents OÜ, которую создали для развития проекта строительства12-этажного здания с 300 квартирами. Финансовым советником по вопросам эмиссии облигаций выступила компания Redgate Advisory Services OÜ, а юридическим советником — Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Гарантом безопасности является адвокатское бюро Hedman Partners & CO.

После сдачи объекта в Таллинне появится свыше 15 000 кв.м современной жилой площади, которая продается по цене, сравнимой с рынком вторичной недвижимости.

Endover Kinnisvara — основанная в 1995 году группа предприятий, действующая в сферах управления инвестициями в недвижимость и развития недвижимости в Эстонии и за рубежом.