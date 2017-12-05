Emor: Circle K является самым известным из больших предприятий в Эстонии

Согласно исследованию Kantar Emor, в рейтинге известности среди больших фирм лидирующую позицию занимает Circle K. За ним почти с таким же результатом следуют Swedbank и Telia Eesti. В первую десятку рейтинга входят также Eesti Energia, RMK, Tallink Grupp, A. Le Coq, Coop Eesti Keskühistu, ABB и Tartu Mill.

”С брендом Statoil мы много лет занимали высокие позиции среди сильнейших предприятий и постоянно входили в первую десятку, но о марке Circle K еще полтора года назад в Эстонии практически никто не знал”, — сказал генеральный директор Circle K Кай Реало. ”Это очень большая награда для всех наших работников — титул самого известного предприятия с хорошей репутацией в Эстонии, тем более в сфере обслуживания. Это заслуга не только нашей продукции и услуг, но и ежедневно трудящихся 700 человек”.

”Помимо фирмы Circle K, которая за последний год поднялась с шестой позиции в таблице на первое, также значительный прорыв в десятке лидеров фирм сделали Eesti Energia, Coop Eesti Keskühistu и ABB, а больше всего за год просело предприятие Tartu Mill. Swedbank находится на высоких позициях в рейтинге уже много лет, а Telia Eesti попала в пятерку лидеров год назад и сумела удержать свою позицию”,- рассказала эксперт по исследованиям в Emor Катрин Мяннасте.

Мяннасте отметила, что для многих фирм решающим стало появление негативных новостей в СМИ в последнее время. Так, в списке очень сильно опустилась фирма HKScan Estonia, и Prisma Peremarket также оказался на более низких позициях, чем годом ранее.

”Для фирм, которые входят в первую десятку, характерно то, что они одинаково высоко ценятся разными группами потребителей, а не являются популярными только среди одной группы, объединенной по возрасту, полу, национальности или месторасположению”, — пояснила Мяннасте. ”Также, принадлежность к самым известным фирмам зависит от привлекательности/практичности сфер деятельности предприятий для жителей, регулярное соприкосновение жителей с ними и общая активность предприятий в СМИ”.

”Если сравнивать сферы деятельности, то средний показатель известности и в 2017 году продолжает быть самым высоким в пищевой промышленности. В то же время предприятий из пищевой промышленности становится в рейтинге меньше. Например, по сравнению с данными десятилетней давности, растет доля предприятий, занимающихся торговлей. Также на основании среднего показателя известности видно, что коммерция находилась в растущем тренде”,- добавила Мяннасте.

В ежегодном исследовании Kantar Emor на тему известности и хорошей репутации рейтинг крупных предприятий выстроили, основываясь на двух показателях: общее отношение и представление о весомости предприятия.

Самые известные крупные фирмы в ноябре 2017 (выстроены на основе среднего арифметического двух показателей).

ТОП 10 предприятий Место в таблице по показателю известности 2017 2016 Circle K Eesti AS 1 6 Swedbank AS 2 2 Telia Eesti AS 3 4 Eesti Energia AS 4 9 RMK 5 1 Tallink Grupp AS 6 8 A. Le Coq AS 7 5 Coop Eesti Keskühistu TÜH 8 15 ABB AS 9 16