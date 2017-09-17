Эмираты начали строить крупнейшую солнечную электростанцию в мире

В Дубае запущен проект крупнейшей в мире электростанции с солнечным коллектором. Проект оценивается почти в 4 млрд долларов. Сооружение высотой 260 м будет генерировать 700 мегаватт энергии. О начале строительства пишет эмиратская газета The National.

В тендере на строительство электростанции победил консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и Китая во главе с Sungrow Power Supply Co. Стоимость строительства оценивается в 3,9 миллиарда долларов.

Высота сооружения для улавливания лучей — "солнечного коллектора" — составит 260 метров. Это самое высокое подобное сооружение в мире на настоящий момент, отмечает РИА "Новости".

Согласно изданию, мощность электростанции составит 700 мегаватт. Для сравнения: заработавшая в августе крупнейшая плавучая солнечная электростанция в Китае, занимающая площадь в 86 гектар, генерирует около 40 мегаватт.

По планам властей Дубая, доля "чистых" источников энергии в электрогенерации эмирата должна достигнуть 25% к 2020 году и 75% к 2050 году.