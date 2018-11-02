02.11.2018, 09:48

Elron закрывает железнодорожное сообщение Таллинн-Пярну: Rail Baltic спешит на помощь

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rus.delfi.ee
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Elron закрывает железнодорожное сообщение Таллинн-Пярну: Rail Baltic спешит на помощь
Ekspress Meedia

Вчера Elron сообщила о закрытии с 8 декабря линии Таллинн-Пярну. Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон видит решение проблемы в Rail Baltic, которая, как ожидается, будет готова через восемь лет.

Правительство приняло соответствующее решение летом 2017 года. С 8 декабря поезд будет ехать из столицы до Лелле, откуда до Пярну можно будет добраться на автобусе.

”У нас нет никаких причин опасаться, что сроки строительства Rail Baltic отодвинутся или что железная дорога не будет построена вовсе. Строительство Rail Baltic поддерживается как решениями правительств и парламентов Эстонии и других стран Балтии, так и позицией Европейской комиссии по этому вопросу”.

”По окончанию строительства Rail Baltic Пярну получит себе очень хорошее железнодорожное сообщение как с Таллинном, так и Ригой, поэтому представители местных самоуправления также посчитали, что деньги, которые ушли бы на ремонт участка дороги Лелле-Пярну, разумнее направить на восстановление аэропорта”.

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”Я знаю, что жители Пярну ждут Rail Baltic, а пока нужды в транспортом сообщении на этом отрезке будут покрываться автобусом”, — сказала Симсон.

Она добавила, что техническое состояние участка Лелле-Пярну не позволяло продолжать использовать его дальше, а на ремонт ушло бы около 17 млн евро. Такие инвестиции с учетом скорого строительства Rail Baltic неразумны.

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