После завершения домашней отборочной игры к чемпионату мира сборной Эстонии против сборной Боснии и Герцеговины, которая состоится 10 октября на стадионе A. Le Coq Arena, Elron выпустит на линию Таллинн-Кейла специальный футбольный поезд, сообщает Elron.

Специальный поезд Таллинн-Кейла отправится в путь во вторник, 10 октября, в 23:50 с Балтийского вокзала и в 23:53 из Лиллекюла. До Кейла поезд будет делать остановки на всех остановках, и действовать будут обычные билеты. В связи со специальным поездом в ходу не будет привычного отправления Таллинн-Пяэскюла в 23:25. Пассажиры могут воспользоваться поездами с отправлением в 23:15 или 23:32.

”Мы с удовольствием поддерживаем сборную Эстонии по футболу. Успех запущенного в июне месяце после игры Эстония-Бельгия поезда показал, что при наличии возможностей многие люди даже после таких мероприятий отдают предпочтению экологичному и удобному железнодорожному транспорту. Надеемся, что жители Нымме, Пяэскюла, Сауэ и Кейла, которые до сих пор еще не определились с тем, пойдут ли они на игру, теперь это обязательно сделают, так как добраться до дома будет удобно, и не надо будет беспокоиться о парковке”, сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго: ”