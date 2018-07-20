Elron временно увеличит количество рейсов на Вильяндиском маршруте

Elron увеличит также и в этом году на время Вильяндиского фестиваля старинной музыки, который пройдет с 26 по 29 июля, количество поездов в направлении Вильянди; кроме того, будет добавлен рейс в обоих направлениях, а часть рейсов по маршруту Таллинн-Тюри будут продлены до Вильянди.
Чтобы обеспечить участникам Вильяндиского фестиваля старинной музыки возможность быстрой и удобной поездки, во время проведения фестиваля поезда на Вильянди будут отправляться целых семь раз в день. В дополнение ко всем обычно добавляющимся в летний период рейсам, мы введем еще один дополнительный рейс на маршруте Таллинн-Вильянди в обоих направлениях, а также в фестивальные дни — с 26 по 29 июля — продлим до Вильянди маршрут вечернего рейса Таллинн-Тюри с отправлением в 18:23. Отправляющийся из Таллинна в 17:22 поезд будет курсировать во все дни фестиваля согласно воскресному графику, с единственной остановкой в Выхма на отрезке между Тюри и Вильянди.