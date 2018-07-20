Elron временно увеличит количество рейсов на Вильяндиском маршруте

„Уплотняя расписание движения, мы старались обеспечить возможность поездки в Вильянди и обратно в течение всего дня, а также стремились предоставить каждому пассажиру возможность найти подходящее для себя время отправления. Последний поезд из Вильянди в Таллинн отправляется в эти дни после 22:00, чтобы при желании была возможность провести весь день на фестивале, и вечером того же дня возвратиться домой, при этом не заботясь о парковке и прочих неудобствах, связанных с поездкой на автомобиле”, — пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Расписание движения на время проведения фестиваля можно посмотреть на домашней странице Elron, а также на информационных стендах, установленных на остановках. Информацию о движении поездов можно также узнать по круглосуточному бесплатному телефону справочной службы 616 0245.