20.07.2018, 18:40

Elron временно увеличит количество рейсов на Вильяндиском маршруте


rus.delfi.ee
EST
Rongiliiklus seiskus tulekahju tõttu Tartu jaama juhtimiskeskuses
Foto: Anni Õnneleid

Elron увеличит также и в этом году на время Вильяндиского фестиваля старинной музыки, который пройдет с 26 по 29 июля, количество поездов в направлении Вильянди; кроме того, будет добавлен рейс в обоих направлениях, а часть рейсов по маршруту Таллинн-Тюри будут продлены до Вильянди.

Чтобы обеспечить участникам Вильяндиского фестиваля старинной музыки возможность быстрой и удобной поездки, во время проведения фестиваля поезда на Вильянди будут отправляться целых семь раз в день. В дополнение ко всем обычно добавляющимся в летний период рейсам, мы введем еще один дополнительный рейс на маршруте Таллинн-Вильянди в обоих направлениях, а также в фестивальные дни — с 26 по 29 июля — продлим до Вильянди маршрут вечернего рейса Таллинн-Тюри с отправлением в 18:23. Отправляющийся из Таллинна в 17:22 поезд будет курсировать во все дни фестиваля согласно воскресному графику, с единственной остановкой в Выхма на отрезке между Тюри и Вильянди.

„Уплотняя расписание движения, мы старались обеспечить возможность поездки в Вильянди и обратно в течение всего дня, а также стремились предоставить каждому пассажиру возможность найти подходящее для себя время отправления. Последний поезд из Вильянди в Таллинн отправляется в эти дни после 22:00, чтобы при желании была возможность провести весь день на фестивале, и вечером того же дня возвратиться домой, при этом не заботясь о парковке и прочих неудобствах, связанных с поездкой на автомобиле”, — пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Расписание движения на время проведения фестиваля можно посмотреть на домашней странице Elron, а также на информационных стендах, установленных на остановках. Информацию о движении поездов можно также узнать по круглосуточному бесплатному телефону справочной службы 616 0245.

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