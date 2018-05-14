14.05.2018, 18:58

Elron увеличит на летний период количество поездов, следующих в Пярну и Вильянди


rus.delfi.ee
EST
Rongisõit Pärnu, Tootsi
Foto on illustreeriv.Foto: Taavi Sepp

Начиная с 26 мая Elron увеличит количество поездов, следующих в летнюю столицу: так, на Пярнуском маршруте добавится дополнительный поезд в обоих направлениях, сообщает пресс-служба фирмы.

В дополнение к утреннему и вечернему поезду вскоре появится возможность поехать в Пярну и выехать из Пярну также днем: из Таллинна в Пярну отправление поезда запланировано на 11:27, а из Пярну в Таллинн — на 10:52.

"Приятная новость есть также и для пассажиров, следующих в Вильянди. Для того, чтобы можно было туда доехать быстро и комфортабельно, мы предусматриваем также и на этом маршруте дополнительные отправления”, — сказала менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг. „В Мульгимаа теперь можно будет наслаждаться прелестями лета подольше, поскольку вскоре из Вильянди в столицу по воскресеньям будет отправляться поезд также и в более позднее время, в 19:33.”

Летнее расписание движения поездов в юго-западном направлении будет действовать с 26 мая по 2 сентября. Летнее расписание размещено на домашней странице Elron, а также на инфостендах, установленных на остановках.

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