Elron повысил в поездах качество сети WiFi

В нынешнем году Elron заменил во всех поездах базовые станции WiFi и обеспечил в каждом поезде подключение к сетям передачи данных всех трех эстонских операторов мобильной связи, сообщает в пресс-релизе.

В результате развития сети входящая скорость WiFi в обычном классе поездов Elron возросла до 2 Мбит/с и исходящая скорость до 600 Кбит/с. В первом классе ограничений на входящую скорость интернета нет, и исходящая скорость достигает 1 Мбит/с.

”Интерес к бесплатному WiFi среди пассажиров поездов большой. По статистике нынешнего года в часы пик подключением к WiFi в день пользуется в среднем 8000 пассажиров, а по пятницам и воскресеньям в часы пик количество пользователей WiFi превышает даже 10 000. Мы хотим обеспечивать пассажирам хороший и бесперебойный доступ в Интернет и во имя этого мы делаем дополнительные инвестиции — по сути, мы заменили почти все наше WiFi-оборудование”,- сказала менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.

”Каждый поезд снабжен доступами к сетям передачи данных все операторов мобильной связи Эстонии. Для обеспечения наилучшего WiFi-подключения параллельно используется подключение к Интернету всех операторов, и весь Интернет-трафик делится между ними динамически. Это значит, что если зона покрытия одного оператора слаба, то пропорционально используется больше подключений других операторов с более сильным сигналом”,- сказала Адамберг.

”Мы установили и дополнительные антенны — если ранее нами использовалась одна антенна на целый поезд, то теперь в каждом поезде установлены модемы с антеннами всех трех операторов мобильной связи. Дополнительные приемники значительно улучшают доступность услуги по передаче данных и, прежде всего, в районах со слабой зоной покрытия”.

Кроме того Elron заменил во всех поездах базовые станции WiFi. Теперь в каждом вагоне имеется своя базовая станция, которая подключена в поезде к центральному роутеру мобильной сети передачи данных.