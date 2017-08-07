Elron переходит на новую систему продажи билетов

В августе Elron начинает переход на новую систему продажи билетов. Новая система включает в себя как среду продажи билетов в Интернете, терминалы у обслуживающего персонала, так и новую билетную машину в поездах, сообщает пресс-службы предприятия.

По словам председателя правления Elron Андруса Оссипа, новая система, прежде всего, более современная. ”Используемая сейчас система продажи билетов используется с 2010 года, в связи, с чем ее необходимо было усовершенствовать. Новая комплексная электронная система продажи билетов предлагает для покупки билетов более удобные и разнообразные возможности, как при покупке билетов через Интернет, так и в поезде”.

”Новая система продажи билетов позволяет внедрить еще целый ряд новинок и предоставляет целый ряд дополнительных возможностей, которые делают более удобным и гибким процесс приобретение билетов и обеспечивают пассажирам более широкие возможности. Обо всех обновлениях мы будем сообщать в текущем режиме”,- добавил Оссип.

С нынешней недели в поездах начнут устанавливать билетные машины. Работы по установке будут завершены в течение августа месяца, после чего машины будут тестироваться. Пассажиры смогут приобретать билеты посредством новой билетной машины после завершения тестового периода

На первом этапе посредством билетной машины билеты можно будет покупать с использованием карты Elron. Для жителей Таллинна и Сауэ в соответствующей зоне в качестве скидочкой карты можно будет использовать Ühiskaart. Приобретенные в билетной машине билеты всегда на 10 процентов дешевле.

Использовать билетную машину легко и удобно. У каждой машины будут размещены соответствующие инструкции и буклеты, с которыми можно будет познакомиться уже в течение периода тестирования. Кроме того, возможности использования билетной машины подробно описаны на домашней странице Elron по адресу elron.ee/piletimasin.

Билетная машина создает также предпосылки для использования бесконтактной банковской карты. Ожидаемая уже давно возможность для осуществления карточных платежей в электропоездах должна быть реализована в первой половине 2018 года.

В качестве создателя новой системы продажи билетов по итогам государственной поставки было выбрано занимающееся билетными и платежными решениями, а также информационными системами реального времени технологическое предприятие АО Ridango, которое является создателем инновационных электронных билетных систем, как в Таллинне, так и в Тарту, а также в других Северных странах.

По словам исполнительного руководителя Ridango Эрки Липре, билетная система Elron стала для предприятия очень важным проектом, так как для поездов была разработана новаторская билетная машина, кроме того, исходя из специфики дальних линий, в значительной мере была дополнена функциональность системы, что в значительной мере отличается от используемой в городах бизнес-логики.

”Несомненно, что расположенные в поездах валидаторы самообслуживания с большим сенсорным экраном это новый и инновационный подход в контексте всей Европы. Мы надеемся, что Elron здесь станет примером для всех других железнодорожных фирм, и мы сможем использовать схожее решение и в других проектах”,- добавил Липре.

Для унификации и упрощения, используемых в поездах Elron различных возможностей для покупки билетов билеты, приобретаемые на ID-карту в среде pilet.ee будут заменены на приобретаемые на Ühiskaart билеты.

Eesti Liinirongid AS — это работающее под торговым знаком Elron и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов быструю, удобную и экологичную услугу общественного транспорта на всех внутренних железнодорожных линиях Эстонии. В 2016 году поездами Elron было совершено 6,8 миллионов рейсов, что на 4% больше, чем в 2015 году.