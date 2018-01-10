Elron: для предприятия 2017 год оказался во всех смыслах успешным

«2017 год оказался для Elron во всех смыслах успешным – увеличились как число пассажиров, так и доход от продажи билетов»,- сказал председатель правления Elron Андрус Оссип.

”Результаты работы предприятия оказались выше поставленных в начале года целей. В течение всех месяцев в части количества пассажиров мы добивались лучших по сравнению с предыдущими годами результатов, а в середине декабря мы превысили отметку в 7 000 000 пассажиров — впервые в истории Elron количество пассажиров в течение одного года достигло таких высот, — гвоорит Андрус Оссип. — Особенно успешным для предприятия было лето прошлого года, когда мы течение трех последовательных месяцев, как в июне, июле, так и в августе устанавливались рекорды доходов от продажи билетов”.

В течение 2017 года поездами Elron было совершено 7 333 000 поездок, что на полмиллиона, т.е. на 8% поездок больше, чем в 2016 году”, — сказал Андрус Оссип. Прошлогодний доход Elron от продажи билетов за год вырос на 9% и составил 13,2 миллионов евро. ”Радует также и повышение качества обслуживания клиентов, из исследования удовлетворенности клиентов видно, что 91% клиентов оценивают наше обслуживание клиентов как быстрое, корректное и приятное”, — добавил Андрус Оссип.

”Со своей стороны мы прилагали все усилия для того, чтобы для наших пассажиров использование железнодорожного транспорта было бы по возможности удобным, а для их лучшего обслуживания ежегодно вводили дополнительные отправления. В конце прошлого года в направлении Нарвы мы добавили экспресс-поезд. По сравнению с периодом до начала использования новых поездов на линии Таллинн-Нарва количество отправлений возросло в четыре раза, а количество пассажиров демонстрирует год от года тренды роста. Если посмотреть на число пользователей нового экспресс-поезда в Нарву, то можно уверенно утверждать, что экспресс стартовал хорошо, и при этом четко видно, что спрос на скоростной поезд имеется. За тот короткий срок, в течение которого экспресс присутствует на этой линии, за двадцать дней конца прошлого года экспресс-поездами Таллинн-Нарва-Таллинн было совершено 5000 поездок. В целом за год количество пассажиров между Таллинна и Нарва увеличилось на 77%”.

”Добавилось множество ежедневных пассажиров поездов”, — отметил Андрус Оссип. ”Мы рады констатировать, что люди стали больше путешествовать поездами, и мы хотим поблагодарить всех наших клиентов за выбор быстрого и экологичного способа передвижения. Надеемся, что и в дальнейшем предпочтение железнодорожного транспорта будет набирать все большую популярность”.

В окрестностях Таллинна больше всего поездок в течение 2017 года было совершено на линии Таллинн-Палдиски (1 392 000), Таллинн-Рийсипере (1 008 000) и Таллинн — Аэгвийду (928 000); из междугородних наиболее популярными были линии Таллинн-Тарту (960 000 поездок), Таллинн-Вильянди (448 000 поездок) и Таллинн-Нарва (393 000 поездок).

В среднем поездами Elron совершалось 20 000 поездок в день.