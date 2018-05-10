10.05.2018, 20:10

Elron: число пассажиров железнодорожного транспорта растет в быстром темпе

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rus.delfi.ee
EST 2
Rongisõit Pärnu, Tootsi
Foto on illustreeriv.Foto: Taavi Sepp

Поездами Elron в апреле было совершено 656 000 поездок, количество пассажиров выросло на 12%. За первые четыре месяца года было совершено на 200 000 поездок больше, чем за тот же период прошлого года, сказано в пресс-релизе.

„Мы значительно нарастили количество пассажиров и очень довольны тем, что экологичный и экономящий время железнодорожный транспорт становится все популярнее. Число пассажиров, следующих в Тарту и Вильянди, выросло почти на треть, а в Нарву — даже в два раза”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

„Всего за текущий год поездами Elron воспользовались уже 2,5 миллиона раз, что на 200 000 поездок больше, чем за тот же период прошлого года”.

В апреле больше всего пассажиров было на маршрутах Таллинн-Палдиски (128 000), Таллинн-Рийзипере (96 000) и Таллинн-Тарту (86 000).

Доходы Elron от продаж билетов в апреле достигли рекордных 1 284 000 евро, что на 26% больше, чем за тот же период прошлого года.

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