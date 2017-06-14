Elron будет возить участников праздника песни и танца в Таллинне бесплатно

На проводимом в Таллинне XII молодежном празднике песни и танца «Я остаюсь» при предъявлении соответствующего браслета Elron предлагает всем участникам праздника бесплатный железнодорожный транспорт в пределах Таллинна.

Бесплатно можно будет ездить с 27 июня до 2 июля в первой зоне, т.е. до остановок Лаагри, Лийва и Вессе, сообщила пресс-служба предприятия.

Прибывающие на праздник исполнители могут ходатайствовать о скидке до 30% для групп, состоящих как минимум из 10 человек. Для получения скидки просим сообщить о своем желании не позднее 21 июня по адресу info@elron.ee.

”Elron поддержал также состоявшийся в 2014 году праздник песни и танца, и поездки на поездах оказались очень популярными”,- сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Важно обеспечить, чтобы все участники праздника смогли бы быстро и удобно передвигаться. Мы рады тому, что сможем поспособствовать успешному проведению важного для Эстонии крупного события”,- добавил о.

На XII молодежном празднике песни примет участие более чем 800 коллективов, на празднике танца около 600 танцевальных и гимнастических групп, а на концерте народных музыкантов выступит почти 50 коллективов. В праздничном шествии одновременно будет идти почти 40 000 участников.

”В связи с большим количеством участников, праздник песни и танца является также большим логистическим вызовом, и мы можем только приветствовать то, что партнеры вносят свой вклад в его успех”,- сказал менеджер по информации ЦУ Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Стен Вейдебаум.

XII молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня до 2 июля 2017 года на Таллиннском певческом поле и на стадионе Калев. Главный дирижер молодежного праздника песни — Хели Юргенсон. Главный режиссер праздника танца — Маргус Тоомла.

Больше информации www.elron.ee/laulupidu