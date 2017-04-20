Elisa завершила процедуры приобретения Starman и Santa Monica

Сегодня завершились процедуры приобретения Elisa компаний Starman (заявление о сделке опубликовано в декабре прошлого года) и Santa Monica Networks (заявление о сделке опубликовано в марте этого года).

Председатель правления Elisa Сами Сеппянен отметил, что обе сделки обусловлены стратегической целью Elisa — укрепить свои позиции на отечественных рынках. ”Я очень рад завершению процедур приобретения, причем я особенно рад за наших клиентов, ведь эти слияния позволят нам существенно расширить ассортимент предлагаемых услуг. Вместе мы построим предприятие, способное оказывать как телекоммуникационные, так и развлекательные услуги, а также надежные решения для сетевых структур и центров обработки данных”, — перечислил Сами Сеппянен полезные последствия слияний.

”В итоге на рынок выйдет крупное предприятие с почти тысячей работников, предлагающее услуги мобильной связи и постоянного подключения к интернету, телевизионные услуги с возможностью просмотра с отсрочкой и в записи, а также с видеопрокатом, надежные решения для сетевых структур и центров обработки данных, услугу облачного офиса, виртуальную библиотеку Elisa Raamat, платежи Google Play, Mobiil-ID и многое другое”, — заключил Сами Сеппянен.

Elisa оформила приобретение Starman у владельцев этой компании, Polaris Invest и Com Holding, 13 декабря 2016 года, став 100% собственником AS Starman. Стоимость сделки — 151 миллион евро.

20 марта 2017 года Elisa заключила сделку о покупке с концерном Santa Monica Networks Group, который специализируется на защищенных сетевых решениях и центрах обработки данных. В соответствии с этой сделкой Elisa перенимает деятельность Santa Monica Networks в Финляндии и Эстонии. Стоимость сделки — 28 миллионов евро.

Оборот Elisa увеличился в первом квартале на 4,1%

В первом квартале текущего года оборот Elisa увеличился на 4,1% и составил 23,83 миллиона евро (в первом квартале прошлого года — 22,89 миллиона евро). Прибыль Elisa до вычета налогов и издержек (EBITDA) достигла 33%.

По словам Сами Сеппянена, экономические показатели Elisa в первом квартале этого года более чем удовлетворительны. ”Первый квартал каждого года — период затишья в сфере мобильной связи. Поэтому достигнутое увеличение оборота следует считать значительным, — пояснил Сами Сеппянен. — Увеличению оборота компании способствовали отличные результаты переноса номеров. В течение первого квартале в сеть Elisa были перенесены номера 1111 клиентов”.

По-прежнему растет и число потребителей 4G-интернета в сети Elisa. Согласно последнему опубликованному недавно отчету Департамента технического надзора, у Elisa появилось еще 20 800 клиентов, потребляющих 4G-интернет. Статистика Департамента технического надзора свидетельствует о том, что если в третьем квартале 2016 года у Elisa было около 292 400 клиентов, потребляющих 4G-интернет, то к концу прошлого года их количество возросло примерно до 313 200.

”Нам удается наращивать число потребителей мобильного интернета благодаря удовлетворенности клиентов и постоянным инвестициям в дальнейшее развитие сети 4G на всей территории Эстонии, — отметил Сами Сеппянен. — Мы действительно учитываем потребности клиентуры — помимо появления новых клиентов следует отметить интенсивный рост объемов потребления мобильного интернета уже существующими клиентами. Уплотнение сети 4G с внедрением второго частотного слоя осуществляется в соответствии с реальными потребительскими нагрузками в разных местах”.

В настоящее время Elisa завершает добавление второго частотного слоя для сети 4G в Харьюском уезде. В прошлом году 50% территории Таллинна было охвачено вторым частотным слоем сети 4G. В мае этого года начнется добавление второго частотного слоя сети 4G на остальной территории столицы. ”Elisa запланировала внедрение мобильного интернета 5G, причем комбинирование различных частот является одним из этапов появления этого новейшего решения”, — заявил председатель правления Elisa, добавив, что по результатам опроса, проведенного в марте этого года независимой исследовательской фирмой Socio, показатель лояльности клиентов Elisa (NPS) находится на довольно высоком уровне — 26%.