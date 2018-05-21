Elisa запускает обслуживающего клиентов чат-бота по имени Анника

Elisa разрабатывает в сотрудничестве с MindTitan чат-бота на базе искусственного интеллекта. Уже сейчас этот чат-бот обслуживает клиентов Elisa на сайте самообслуживания, сообщает оператор.

В дальнейшем чат-бот будет помогать клиентам в поиске ответов на вопросы во всех разделах сайта Elisa.

”Сейчас чат-бот Elisa реагирует на вопросы наших клиентов на сайте самообслуживания. В начале беседы он сообщает клиенту, что является чат-ботом по имени Анника. Он умеет отвечать на вопросы по разным темам, от счетов до интернета в роуминге”, описала функциональность чат-бота отвечающая в Elisa за телекоммуникационные услуги Майлийз Плооманн.

”Например, наш чат-бот разбирается во всех потребляемых клиентами Elisa пакетах услуг, так что если клиент хочет отправиться в путешествие, то чат-бот сможет сразу перечислить уже доступные в этом пакете роуминговые услуги и указать на те услуги, которые клиент должен будет за рубежом дополнительно оплачивать”, — добавила она.