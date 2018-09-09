09.09.2018, 22:00

Elisa впервые в Эстонии задействовала лицевую биометрию для идентификации личности


rus.delfi.ee
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Elisa впервые в Эстонии задействовала лицевую биометрию для идентификации личности
Elisa

Впервые в Эстонии именно Elisa испытывает в своих представительствах систему лицевой биометрии на базе искусственного интеллекта, которая позволит в дальнейшем быстро и легко идентифицировать личность стоящего перед объективом камеры человека, существенно упрощая процесс оформления Mobiil-ID.

Менее года назад Эстония пережила неприятную неожиданность и усвоила ценный урок об уязвимости компонентов нашего э-государства. Столь привычные всем нам и вроде бы надежные дигитальные услуги внезапно оказались под угрозой. Хотя опасность была только теоретической, все стороны очень быстро приступили к ликвидации этого риска с созданием плана преодоления кризиса и учреждением рабочих групп по предотвращению повторения подобных ситуаций.

”Этот тревожный сигнал вырвал нас из зоны комфорта”, признал руководитель подразделения частных клиентов и член правления Elisa Андрус Хийепуу. ”Руководствуясь поставленной перед рабочей группой Министерства внутренних дел целью найти не зависящее от Mobiil-ID и ID-карты средство идентификации личности, Elisa стала первым оператором в Эстонии, тестирующим инновационную систему лицевой биометрии на базе искусственного интеллекта”, заявил Андрус Хийепуу.

Все клиенты, которые в ближайшие месяцы посетят представительство Elisa в торговом центре Kristiine для оформления Mobiil-ID, пройдут идентификацию личности этим новым образом. ”Клиент должен на секунду посмотреть в объектив обычной веб-камеры, после чего система на базе искусственного интеллекта оценит, принадлежит ли указанный личный код стоящему перед камерой человеку”, описал Андрус Хийепуу процедуру идентификации личности.

Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн отметила, что этот современный процесс отличается предельной простотой — клиенту достаточно взглянуть в объектив, после чего дело тихо довершит умная система. ”Лицевая биометрия практически мгновенно сравнит два изображения при помощи искусственного интеллекта. Система сравнивает только что сделанный в представительстве снимок с хранящейся в государственной базе данных официальной фотографией предъявителя документа”.

Искусственный интеллект распознает и сравнивает лица на основании определенных шаблонов, подмечая черты лица, примерно как это делают люди. При этом ключевое значение в лицевой биометрии имеют расстояния между определенными точками на лице. ”Например, система проверяет расстояние между глазами и расстояние от глаз до носа. Это далеко не тривиальные действия”, пояснил Кристьян Янсонс, руководитель фирмы MindTitan, в сотрудничестве с которой Elisa запустила и тестирует новое решение.

”Искусственный интеллект не нуждается в постоянном программировании, он самостоятельно обучается, анализирует показания и принимает оптимальное решение”, подчеркнул Кристьян Янсонс.

Если искусственный интеллект решит, что человек не является самозванцем, то процесс продолжится и клиент сразу получит работающую услугу Mobiil-ID. ”Если же искусственный интеллект не сочтет два изображения равнозначными, человек может обратиться к чиновнику в представительстве Департамента полиции и пограничной охраны для традиционной идентификации личности”, добавила Майлийз Плооманн.

По словам менеджера по телекоммуникационным услугам, к данному проекту и тестированию решения относятся со всей серьезностью, поскольку сейчас это является уникальным для Эстонии решением. ”Данная инновационная система работает пока только в представительстве Elisa в торговом центре Kristiine, позднее она появится во всех представительствах Elisa в Эстонии”.

В настоящее время, в рамках пилотного проекта, идет сбор данных о функционировании искусственного интеллекта. Получив интересующие данные в достаточном объеме, организаторы проекта и работники Министерства внутренних дел оценят результаты и при необходимости внесут коррективы в процесс или его технологию. Если система будет технически функционировать нормально, клиенты не отвергнут ее, а точность идентификации личности будет соответствовать государственным критериям, лицевая биометрия найдет широкое применение уже в первой половине 2019 года.

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