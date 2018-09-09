Elisa впервые в Эстонии задействовала лицевую биометрию для идентификации личности

Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн отметила, что этот современный процесс отличается предельной простотой — клиенту достаточно взглянуть в объектив, после чего дело тихо довершит умная система. ”Лицевая биометрия практически мгновенно сравнит два изображения при помощи искусственного интеллекта. Система сравнивает только что сделанный в представительстве снимок с хранящейся в государственной базе данных официальной фотографией предъявителя документа”.

Искусственный интеллект распознает и сравнивает лица на основании определенных шаблонов, подмечая черты лица, примерно как это делают люди. При этом ключевое значение в лицевой биометрии имеют расстояния между определенными точками на лице. ”Например, система проверяет расстояние между глазами и расстояние от глаз до носа. Это далеко не тривиальные действия”, пояснил Кристьян Янсонс, руководитель фирмы MindTitan, в сотрудничестве с которой Elisa запустила и тестирует новое решение.

”Искусственный интеллект не нуждается в постоянном программировании, он самостоятельно обучается, анализирует показания и принимает оптимальное решение”, подчеркнул Кристьян Янсонс.

Если искусственный интеллект решит, что человек не является самозванцем, то процесс продолжится и клиент сразу получит работающую услугу Mobiil-ID. ”Если же искусственный интеллект не сочтет два изображения равнозначными, человек может обратиться к чиновнику в представительстве Департамента полиции и пограничной охраны для традиционной идентификации личности”, добавила Майлийз Плооманн.

По словам менеджера по телекоммуникационным услугам, к данному проекту и тестированию решения относятся со всей серьезностью, поскольку сейчас это является уникальным для Эстонии решением. ”Данная инновационная система работает пока только в представительстве Elisa в торговом центре Kristiine, позднее она появится во всех представительствах Elisa в Эстонии”.

В настоящее время, в рамках пилотного проекта, идет сбор данных о функционировании искусственного интеллекта. Получив интересующие данные в достаточном объеме, организаторы проекта и работники Министерства внутренних дел оценят результаты и при необходимости внесут коррективы в процесс или его технологию. Если система будет технически функционировать нормально, клиенты не отвергнут ее, а точность идентификации личности будет соответствовать государственным критериям, лицевая биометрия найдет широкое применение уже в первой половине 2019 года.