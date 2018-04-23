Elisa увеличила скорости мобильного обмена данными в сети 4G в Южной Эстонии до трех раз

Завершились начатые в марте дополнительные работы на 89 базовых станциях в Южной Эстонии, благодаря чему увеличились скорости мобильного обмена данными в Пылваском, Валгаском и Выруском уездах, сказано в пресс-релизе.

В проведенной Elisa в марте и апреле сетевой модернизации 37 базовых станций в Южной Эстонии были оснащены для работы в сети 4G, на 81 базовой станции появился второй частотный слой 4G, а еще на пяти — третий.

По словам руководителя технологического подразделения Elisa Тоомаса Полли, добавление второго частотного слоя 4G в Пылваском, Валгаском и Выруском уездах повысило скорости в мобильном интернете в 2-3 раза. В районах с повышенной нагрузкой на сеть мобильного интернета были добавлены второй и третий частотный слои. ”Скорости 4G при этом достигли 200 — 275 Мбит/с при наличии второго слоя и до 375 Мбит/с при наличии третьего слоя”, — пояснил Тоомас Полли.