23.04.2018, 18:40

Elisa увеличила скорости мобильного обмена данными в сети 4G в Южной Эстонии до трех раз


rus.delfi.ee
EST
Elisa увеличила скорости мобильного обмена данными в сети 4G в Южной Эстонии до трех раз
Foto: Facebook

Завершились начатые в марте дополнительные работы на 89 базовых станциях в Южной Эстонии, благодаря чему увеличились скорости мобильного обмена данными в Пылваском, Валгаском и Выруском уездах, сказано в пресс-релизе.

В проведенной Elisa в марте и апреле сетевой модернизации 37 базовых станций в Южной Эстонии были оснащены для работы в сети 4G, на 81 базовой станции появился второй частотный слой 4G, а еще на пяти — третий.

По словам руководителя технологического подразделения Elisa Тоомаса Полли, добавление второго частотного слоя 4G в Пылваском, Валгаском и Выруском уездах повысило скорости в мобильном интернете в 2-3 раза. В районах с повышенной нагрузкой на сеть мобильного интернета были добавлены второй и третий частотный слои. ”Скорости 4G при этом достигли 200 — 275 Мбит/с при наличии второго слоя и до 375 Мбит/с при наличии третьего слоя”, — пояснил Тоомас Полли.

Для Elisa важно обеспечивать как можно большему количеству клиентов высокие средние скорости, сводя к минимуму число ситуаций доступности лишь низких скоростей. ”Развитие сети 4G дает нам предпосылки для ускоренного внедрения сети 5G уже в ближайшие годы. Технологии и услуги должны приспосабливаться к повсеместному распространению интернета вещей, и поэтому уже скоро мы станем свидетелями потребности пользователей в гигабитных скоростях обмена данными”, — сказал руководитель технологического подразделения Elisa.

Сеть мобильного интернета Elisa 4G охватывает 98% территории Эстонии и обеспечивает высокое качество сигнала не только под открытым небом, но и в зданиях.

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