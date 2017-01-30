Elisa: тысячи клиентов извлекли реальную выгоду из смарт-страховки

К настоящему времени уже тысячи клиентов Elisa воспользовались оформленной смарт-страховкой для приведения в порядок мобильного телефона или планшета, значится в пресс-релизе.

Наиболее часто страховка используется для покрытия последствий ущерба от воды, трещин на дисплеях и краж, причем 80%-90% страховых случаев обусловлены тем или иным механическим повреждением.

Клиенты Elisa чаще всего страхуют аппараты стоимостью от 150 до 299 евро. ”Средняя цена приобретенного и застрахованного в Elisa устройства — 300 евро, а средняя сумма ежемесячного страхового платежа — 4 евро”, заявил член правления Elisa Андрус Хийепуу. Смарт-страховка рассчитана не более чем на 3 страховых случая в течение не более 2 лет использования аппарата. Приятная новость для любителей путешествий — смарт-страховка действует и за рубежом!

Смарт-страховка наиболее популярна среди клиентов Elisa в возрасте от 25 до 40 лет, как и все остальные инновационные услуги компании. Оформляют себе смарт-страховку как частные, так и бизнес-клиенты, отдельные люди и целые семьи сразу. ”Смарт-страховка предназначена для всех желающих пользоваться своими гаджетами со спокойной душой”, пояснил Андрус Хийепуу. ”Аппарат можно застраховать от физических повреждений и последствий попадания в него вредоносных программ. Наша страховка также выручит при краже гаджета”.

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По словам Андруса Хийепуу, каждый третий покупатель аппарата в представительстве Elisa оформляет и смарт-страховку. ”Можно отметить тенденцию, когда страховка чаще всего оформляется для мобильного телефона или планшета среднего или высокого ценового класса, ведь негарантийный ремонт дорогого устройства или покупка нового экземпляра — удовольствие не из дешевых”, уточнил Андрус Хийепуу. Каждый оформивший смарт-страховку клиент Elisa получает бесплатно в придачу шестимесячную подписку на широко распространенную антивирусную программу F-Secure, защищающую сохраненные в аппарате документы, фотографии и клипы даже в случае его утери или кражи.

Ценообразование страховки основано на трех факторах. Во-первых, учитывается продажная цена устройства, и именно таким образом вычисляется размер ежемесячного страхового платежа. Во-вторых, продажная цена влияет и на сумму собственной ответственности, которую клиент должен будет заплатить при сдаче аппарата в ремонтную мастерскую. В-третьих, страховка учитывает естественный износ гаджета, то есть постепенное снижение его реальной стоимости. Поскольку оператор мобильной связи предлагает страховку смарт-устройства на выгодных условиях, это привлекает тех пользователей, которым нужны новейшие модели, но которые также привыкли к более выносливым старым аппаратам типа Nokia 3310.

В настоящее время наиболее застрахованными из продаваемых в представительствах Elisa смартфонов являются Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy S6 и Huawei P8 Lite.

Elisa (www.elisa.ee ) является ведущим провайдером коммуникационных услуг в Северной Европе, акции которого котируются в списке крупных компаний на бирже NASDAQ OMX Helsinki. Elisa обслуживает около двух миллионов клиентов в странах Северной Европы. Наиболее предпочитаемый оператор мобильной связи в Эстонии, Elisa предлагает своим клиентам широкий спектр различных услуг мобильной связи и обмена данными. При помощи сетей связи мы помогаем людям делиться впечатлениями, а предприятиям — повышать производительность. Основное направление деятельности Elisa — развитие услуг в области информационно-коммуникационной технологии и сетевых услуг для частных клиентов и предприятий. Elisa и глобальный оператор мобильной связи Vodafone заключили широкомасштабный договор о сотрудничестве, в соответствии с которым Elisa и Vodafone предлагают совместные услуги в 40 государствах. Оборот Elisa Eesti AS в 2015 году составил 95,4 миллиона евро.