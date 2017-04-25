25.04.2017, 12:30

Elisa сменила высшее руководство Starman

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rus.delfi.ee
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Elisa сменила высшее руководство Starman
Aivo AdamsonFoto: Madis Veltman

Купившая Starman Elisa на прошлой неделе сменила руководство Starman, теперь правление обоих предприятий в одном составе.

По данным коммерческого регистра, правление Starman сменилось вчера. Вместо Пирет Аав и Айво Адамсона в правление теперь входят Андрус Хийепуу, Юри Теэмант, Кайя Теэмяги, Мерике Мумме, Сами Сеппянен и Тоомас Полли.

"Когда мы создаем одно единое предприятие, то нормально, что правление одно и то же", — сказал исполнительный директор Elisa Сами Сеппянен.

Сеппянен более подробно не прокомментировал уход прежних членов правления Starman, сказав, что, по его мнению, достойно, когда это комментирует не предприятие, а сами работники.

Связанных с объединением изменений, по словам Сеппянена, в штате работников больше не будет, но ожидаются изменения в структуре. "То предприятие, которое адаптируется, побеждает, — сказал он. — С одной и той же структурой нельзя продолжать десятиь лет и больше".

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