Elisa сменила высшее руководство Starman

Купившая Starman Elisa на прошлой неделе сменила руководство Starman, теперь правление обоих предприятий в одном составе.

По данным коммерческого регистра, правление Starman сменилось вчера. Вместо Пирет Аав и Айво Адамсона в правление теперь входят Андрус Хийепуу, Юри Теэмант, Кайя Теэмяги, Мерике Мумме, Сами Сеппянен и Тоомас Полли.

"Когда мы создаем одно единое предприятие, то нормально, что правление одно и то же", — сказал исполнительный директор Elisa Сами Сеппянен.

Сеппянен более подробно не прокомментировал уход прежних членов правления Starman, сказав, что, по его мнению, достойно, когда это комментирует не предприятие, а сами работники.

Связанных с объединением изменений, по словам Сеппянена, в штате работников больше не будет, но ожидаются изменения в структуре. "То предприятие, которое адаптируется, побеждает, — сказал он. — С одной и той же структурой нельзя продолжать десятиь лет и больше".