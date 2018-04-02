Elisa: с мая использование интернета за рубежом станет еще выгоднее

С 1 мая использование интернета за рубежом станет для клиентов еще выгоднее, поскольку Elisa увеличивает в интернет-билетах объем передачи данных в 2,6 раза, значится в пресс-релизе.



Интернет-билеты за короткое время нашли одобрение наших клиентов. С 1 мая 2018 года использование дневного, недельного и месячного интернета станет удобнее, многостороннее и дешевле.

В дальнейшем клиенты, в пакет связи которых не включен объем данных для обмена на соответствующей территории, будут при въезде в другую страну получать SMS, в котором содержится прямая ссылка на Самообслуживание Elisa. Ссылка направит клиента в среду билета, где можно выбрать, на основании какого прейскуранта и модели они желают пользоваться мобильным интернетом за границей.

В самообслуживании отображается четыре варианта: начиная от одного дня, недели и месяца и заканчивая расчетом на основании объема. Билеты на основании времени начинают действовать сразу после заказа услуги. Это означает, что дневной билет действует с момента активации 24 часа, дневной билет 168 часов и т. д. Помимо этого, первичная передача данных, необходимая для посещения самообслуживания, для клиента является бесплатной.

Изменением интернет-билетов мы повышаем имеющийся объем дневных билетов для Европы и России, а цены оставляем такими же. С дневным билетом для Европы можно за ту же самую цену вместо прежних 400 МБ теперь использовать 500 МБ, а с билетом для России вместо 150 МБ — 400 МБ объема данных в день. Помимо этого мы повышаем объем недельного билета для России с 500 МБ до 1 ГБ.

С мая интернет-билет Elisa начинает действовать также в Швейцарии, которая впервые открывает возможность клиентам Elisa пользоваться интернетом на своей территории выгодно и безопасно.

Вместе с изменениями интернет-билетов, вступающими в силу с 1 мая, мы обновляем также общие условия Elisa Eesti AS. Elisa приводит условия в сфере защиты данных в соответствие с изменившимся общим регламентом Европейского Союза по защите персональных данных.

Изменение условий не влечет за собой для клиента существенных изменений в повседневном использовании услуг Elisa, однако на защиту персональных данных клиентов обращается еще больше внимания и уточняются права клиентов в части ознакомления с данными, удаления и передачи данных. С обновленными документами клиенты Elisa могут ознакомиться на нашем сайте www.elisa.ee с 24 апреля.