Elisa: розничные продажи ноутбуков в августе выросли на 30%

По данным специализирующейся на проведении маркетинговых исследований компании GfK Retail & Technology в Эстонии в августе в розницу было продано 4 900 ноутбуков и 3 600 планшетных компьютеров. По сравнению с июлем рост продаж ноутбуков составил 30 %, а планшетных компьютеров – 10 %.

Среди клиентов Elisa самыми популярными брендами среди ноутбуков стали Apple и Lenovo, а среди планшетных компьютеров — Huawei и Samsung, сообщает пресс-служба Elisa.

Член правления Elisa Андрус Хииепуу заметил, что покупательский спрос второй половины августа значительно оживляют два фактора — продолжение летнего, мобильного образа жизни и преддверие начала учебного года. ”Планшетные компьютеры становятся особенно популярными в летний период, когда возрастает актуальность темы ”чем развлечь себя в дороге”. Так и в этом году — в августе более 1000 клиентов Elisa стали обладателями новых планшетных компьютеров. Традиционно востребованы модели большого размера (от 10 дюймов) и в доступном ценовом сегменте. Этот тренд хорошо улавливают и производители оборудования: в нашем регионе потребителю предлагается хороший ассортимент технически продвинутых моделей по доступной цене” — добавил Хииепуу.

Средняя цена проданного в августе в Elisa планшетного компьютера составила 195 евро, что более чем на 60 евро меньше стоимости, которая была до этого.

Наиболее популярные модели планшетных компьютеров в августе:

Huawei MediaPad T3 10 16GB

Lenovo Tab 3 A10-70 Business

Lenovo Tab 3 8

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Huawei MediaPad M2 10.0

Apple iPad 9,7 (2017) 32GB

Вторым, характерным именно для августа, трендом по мнению Андруса Хииепуу является ожидание начала учебного года. ”Примечателен факт, что потребительские предпочтения при покупке ноутбука значительно отличаются от предпочтений при выборе планшета. Хорошо видно, что планшетный компьютер приобретается прежде всего для поиска информации и развлечений. В то же время ноутбук — качественный и надежный — выбирается, для серьезной (школьной) работы. Бесспорным лидером продаж у клиентов Elisa в августе стал Apple MacBook Air 13 модели 2017 года. Его универсальный размер одинаково удобен как для работы, так и для ношения с собой, а приятный дизайн нравится практический всем пользователям. В этом же тренде модели Lenovo — Ideapad и B50-50. Набирает популярность ноутбук Dell Vostro” — уточнил Андрус Хииепуу.

Положительный отклик у своей целевой аудитории, по словам Андруса, нашла модель игрового ноутбука MSI, которая, в будущем, скорее всего, так же войдет в рейтинг лидирующих моделей.

Средняя цена купленного в августе в Elisa ноутбука составила 827 евро, но это — усредненное значение между самыми недорогими (стоимостью от 400 евро) и популярных дорогими моделями (стоимостью 1200 — 1500 евро).

Самые популярные ноутбуки августа:

Apple MacBook Air 13 128GB (2017)

Lenovo Ideapad 110-15ISK

Lenovo B50-50

Dell Vostro 15 3568

Apple MacBook Air 13 128GB (2015)