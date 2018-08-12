Elisa приглашает всех желающих поработать в уличном офисе с бесплатным кофе и сверхскоростным 5G-интернет

В понедельник, 13 августа, Elisa приглашает всех желающих в свой очередной уличный офис, где впервые в мире можно работать удаленно через 5G-интернет. К тому же в этом уличном офисе состоится прямая трансляция выпуска радиопередачи Digitund, сообщает Elisa.
В предстоящий понедельник, 13 августа, в квартале Ротерманни в самом центре Таллинна откроется третий и предпоследний уличный офис Elisa этого лета. Впервые в мире в уличном офисе Elisa можно вести деловую переписку и выполнять прочую удаленную работу в сверхскоростной сети 5G-интернета, доступной всем офисным работникам, желающим потрудиться для разнообразия на свежем воздухе в теплый и, будем надеяться, погожий летний день.
5G-интернет появится в квартале Ротерманни благодаря первым подходящим терминалам от Huawei и специальной базовой станции, обеспечившей еще в позапрошлом месяце первый международный звонок в сети 5G — из Эстонии в Финляндию.
Прямо из уличного офиса выйдет в прямой эфир радиопередача Digitund о 5G-интернете, за трансляцией которой можно будет наблюдать на Facebook-страничке Elisa Eesti. К ведущим передачи Хенрику Роонемаа и Хансу Лыугасу присоединится руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли и расскажет радиослушателям об особенностях сети мобильной связи пятого поколения. ”Этот выпуск Digitund в понедельник станет, очевидно, первой в мире прямой трансляцией радиопередачи через сеть 5G. Мы польщены этой возможностью войти в историю телекоммуникаций в качестве таких первопроходцев”, заявил Хенрик Роонемаа.
Elisa уже внедрила ряд инновационных методов труда — от удаленной работы до различных альтернативных трудовых распорядков, в том числе шестичасовых рабочих дней в представительствах и четырехдневных рабочих недель для персонала телефонной службы. Elisa желает быть достойным подражания примером для предприятий, в которых еще бытует мнение о том, что офисные работники должны постоянно трудиться именно в офисе, под неусыпным оком начальства. Удаленная работа — это возможность выполнять свои трудовые обязанности где угодно благодаря наличию технических средств и по соглашению с работодателем.
Уличный офис Elisa будет открыт с 9 до 15 часов на площади в квартале Ротерманни. Carmen Cafe бесплатно угостит кофе всех работающих в уличном офисе!