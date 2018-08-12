12.08.2018, 15:50

Elisa приглашает всех желающих поработать в уличном офисе с бесплатным кофе и сверхскоростным 5G-интернет


rus.delfi.ee
EST
Esimese rahvusvaheline 5G kõne
Esimese rahvusvaheline 5G kõneFoto: Madis Veltman

В понедельник, 13 августа, Elisa приглашает всех желающих в свой очередной уличный офис, где впервые в мире можно работать удаленно через 5G-интернет. К тому же в этом уличном офисе состоится прямая трансляция выпуска радиопередачи Digitund, сообщает Elisa.

В предстоящий понедельник, 13 августа, в квартале Ротерманни в самом центре Таллинна откроется третий и предпоследний уличный офис Elisa этого лета. Впервые в мире в уличном офисе Elisa можно вести деловую переписку и выполнять прочую удаленную работу в сверхскоростной сети 5G-интернета, доступной всем офисным работникам, желающим потрудиться для разнообразия на свежем воздухе в теплый и, будем надеяться, погожий летний день.

5G-интернет появится в квартале Ротерманни благодаря первым подходящим терминалам от Huawei и специальной базовой станции, обеспечившей еще в позапрошлом месяце первый международный звонок в сети 5G — из Эстонии в Финляндию.

Прямо из уличного офиса выйдет в прямой эфир радиопередача Digitund о 5G-интернете, за трансляцией которой можно будет наблюдать на Facebook-страничке Elisa Eesti. К ведущим передачи Хенрику Роонемаа и Хансу Лыугасу присоединится руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли и расскажет радиослушателям об особенностях сети мобильной связи пятого поколения. ”Этот выпуск Digitund в понедельник станет, очевидно, первой в мире прямой трансляцией радиопередачи через сеть 5G. Мы польщены этой возможностью войти в историю телекоммуникаций в качестве таких первопроходцев”, заявил Хенрик Роонемаа.

Elisa уже внедрила ряд инновационных методов труда — от удаленной работы до различных альтернативных трудовых распорядков, в том числе шестичасовых рабочих дней в представительствах и четырехдневных рабочих недель для персонала телефонной службы. Elisa желает быть достойным подражания примером для предприятий, в которых еще бытует мнение о том, что офисные работники должны постоянно трудиться именно в офисе, под неусыпным оком начальства. Удаленная работа — это возможность выполнять свои трудовые обязанности где угодно благодаря наличию технических средств и по соглашению с работодателем.

Уличный офис Elisa будет открыт с 9 до 15 часов на площади в квартале Ротерманни. Carmen Cafe бесплатно угостит кофе всех работающих в уличном офисе!

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Хитрая уловка для привлечения внимания? Письмо от Telia в почтовом ящике оказалось простой рекламой

12.08.2018
Каждый день в наши почтовые ящики, за исключением, если там есть соответствующая наклейка, кладутся листовки с рекламой, которые многие сразу выбрасывают. Так делает и обратившийся к Delfi читатель, недавно получивший письмо от Telia, но к его раздражению в конверте оказалась обычная реклама.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Школьники откровенно рассказывают о наркотиках: алкоголь стал таким дорогим, что все друзья употребляют ”конфеты”

12.08.2018
Водка и ром из сферы интересов молодежи никуда не делись, но ”конфеты”, то есть экстази и другие наркотические вещества на молодежных вечеринках популярны так же, пишет издание Eesti Ekspress.
Подробнее

Гроза, гроза и еще раз гроза. Начиная с воскресенья погода ухудшается

12.08.2018
Вот и прошла летняя жара, а на смену ей пришли грозы, которые начнутся уже в воскресенье. Пришло время снова достать свой старый верный зонт и не расставаться с ним! Читайте прогноз от pogoda.ee.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €

Предвыборные обещания центристов: пособие на ребенка в 100 евро и помощь молодым семьям

12.08.2018
Во время дебатов, состоявшихся вчера на Фестивале мнений в Пайде, председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сделал ряд конкретных предложений по поддержке эстонских семей и улучшению здоровья населения Эстонии. Сегодня председатель партии подтвердил, что эти предложения войдут в предвыборную платформу Центристской партии к выборам в Рийгикогу, сообщают центристы.
Подробнее


Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина

12.08.2018
Мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива министерства обороны, посвященная военным летчикам времен Великой Отечественной войны, опубликована на сайте Минобороны РФ в День Военно-воздушных сил России, сообщает в воскресенье российское военное ведомство.
Подробнее

ФОТО: Эстонский марафонец побил личный рекорд на чемпионате Европы

12.08.2018
В воскресенье, 12 августа, завершается чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине. На данный момент в копилке Эстонии лишь одна медаль - бронза Магнуса Кирта. Сегодня марафонец Тийдрек Нурме занял девятое место, а Роман Фости 17-е.
Подробнее

МНЕНИЕ: Казнить нельзя: Папа не велит

12.08.2018
Любой мало-мальски образованный человек в курсе, что первая заповедь христианства гласит: ”Не убий”. И никаких уточнений мелким шрифтом, не предполагается, что правило может не действовать в каких-то исключительных обстоятельствах. Более того, в Новом Завете переосмысливается даже принцип талиона, который долго служил оправданием убийства в месть за убийство: ”Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую”. Даже тот, кто убил, спасая чью-то жизнь, отныне по сути совершал греховное деяние, не остановив на себе насилие.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ