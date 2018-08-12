Elisa приглашает всех желающих поработать в уличном офисе с бесплатным кофе и сверхскоростным 5G-интернет

В предстоящий понедельник, 13 августа, в квартале Ротерманни в самом центре Таллинна откроется третий и предпоследний уличный офис Elisa этого лета. Впервые в мире в уличном офисе Elisa можно вести деловую переписку и выполнять прочую удаленную работу в сверхскоростной сети 5G-интернета, доступной всем офисным работникам, желающим потрудиться для разнообразия на свежем воздухе в теплый и, будем надеяться, погожий летний день.

5G-интернет появится в квартале Ротерманни благодаря первым подходящим терминалам от Huawei и специальной базовой станции, обеспечившей еще в позапрошлом месяце первый международный звонок в сети 5G — из Эстонии в Финляндию.

Прямо из уличного офиса выйдет в прямой эфир радиопередача Digitund о 5G-интернете, за трансляцией которой можно будет наблюдать на Facebook-страничке Elisa Eesti. К ведущим передачи Хенрику Роонемаа и Хансу Лыугасу присоединится руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли и расскажет радиослушателям об особенностях сети мобильной связи пятого поколения. ”Этот выпуск Digitund в понедельник станет, очевидно, первой в мире прямой трансляцией радиопередачи через сеть 5G. Мы польщены этой возможностью войти в историю телекоммуникаций в качестве таких первопроходцев”, заявил Хенрик Роонемаа.