С сегодняшнего дня клиентам Elisa доступно разработанное в Нидерландах и уникальное во всем мире приложение Qelp. Это удобное приложение поможет клиенту всего за пару минут настроить нужным образом смартфон, планшет или маршрутизатор.

«Смарт-устройства должны нас радовать, а не быть источником забот, - сказала заведующая маркетинговым отделом Elisa Майлийз Плооманн, - Работники в представительствах Elisa нередко замечают, как клиентам трудно самостоятельно настроить почтовый ящик и прочие нужные функции в только что купленном аппарате. В современных мобильных телефонах очень много всевозможных опций и иконок, и покупателю бывает трудно сразу в них разобраться. К тому же многие настройки нет смысла запоминать, поскольку потребность в них возникает лишь один раз – при первом использовании аппарата».

Плооманн отметила, что приложение Qelp станет подспорьем как для клиентов, так и для работников телефонного центра Elisa, поскольку оно содержит толковые указания по настройке и использованию смартфонов разных производителей.

«Ежемесячно в телефонный центр Elisa обращаются тысячи клиентов, нуждающихся в помощи по настройке мобильного телефона, планшета или маршрутизатора», - пояснила Плооманн.

В вспомогательном приложении содержатся решения 15 наиболее широко распространенных среди клиентов Elisa проблем.

«Мы выбрали самые востребованные темы, посоветовавшись с персоналом нашего телефонного центра, - заявила Майлийз Плооманн, - Поскольку каждую неделю к нам обращаются и сотни клиентов с более сложными вопросами, им теперь предлагается возможность обратиться в платную службу технической поддержки Elisa».

«Приложением Qelp воспользовались уже десятки операторов мобильной связи по всему миру, и оно действительно помогает как клиентами, так и обслуживающим их работникам. В Эстонии данное приложение доступно только клиентам Elisa», - подчеркнула она.

Она добавила, что в то время как операторы в других странах предлагают пользователю приложения сразу выбрать конкретную модель аппарата, клиенту Elisa достаточно знать производителя своего смарт-устройства, после чего нужно просто воспользоваться появляющимися на экране указаниями для выяснения используемой версии операционной системы.

«Мы упростили этот процесс, поскольку у разных моделей нередко бывают очень похожие и трудно запоминающиеся названия», - сказала Плооманн.

Цель внедрения данного приложения – экономия времени при настройке нового аппарата и, соответственно, повышение уровня клиентской удовлетворенности. Elisa будет и впредь развивать свою версию вспомогательного приложения Qelp.

«Новые полезные советы будут добавляться ежемесячно», - заверила Майлийз Плооманн.

Новое приложение мжно найти в э-магазине Elisa: https://pood.elisa.ee/kasutusjuhendid-ja-seadistamine/