Elisa позволяет ограничить объем мобильных покупок

Поскольку расходы клиентов на мобильные платежи возрастают с каждым годом, Elisa разработала услугу ограничения таких платежей по определенным категориям. Лишь в одном прошлом году оборот мобильных платежей увеличился на 25%, сообщает предприятие.
Ежегодно увеличивающийся оборот услуг м-коммерции свидетельствует о растущей популярности заказа различных услуг при помощи оператора мобильной связи. Например, в городах таким образом часто оплачивают парковку, билеты в кино, лотерейные билеты и многое другое.
По словам менеджера по телекоммуникационным услугам Elisa Майлийз Плооманн, наиболее популярными услугами м-коммерции среди клиентов Elisa являются м-парковка, покупки дигитального контента в Google Play и обращения в платные телефонные инфослужбы. В ряде случаев родители обнаруживали, что ребенок скачивал в смартфон платные игры и операторский счет за прошлый месяц оказался астрономическим. Порой и взрослые потребители тратят слишком много денег на мобильные услуги и теряют контроль над своим бюджетом.
Обновленная услуга Elisa Stopp поможет ограничить мобильные платежи и держать ситуацию под контролем. Данная услуга позволяет ограничивать услуги по отдельным категориям. ”Например, можно задать отдельные лимиты для SMS по номерам с особыми тарифами, м-парковку, мобильных платежей, позиционирования и добавления средств на разговорную карту”, пояснила Майлийз Плооманн.