14.05.2018, 20:58

Elisa позволяет ограничить объем мобильных покупок


rus.delfi.ee
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Elisa
ElisaFoto: Eero Vabamägi

Поскольку расходы клиентов на мобильные платежи возрастают с каждым годом, Elisa разработала услугу ограничения таких платежей по определенным категориям. Лишь в одном прошлом году оборот мобильных платежей увеличился на 25%, сообщает предприятие.

Ежегодно увеличивающийся оборот услуг м-коммерции свидетельствует о растущей популярности заказа различных услуг при помощи оператора мобильной связи. Например, в городах таким образом часто оплачивают парковку, билеты в кино, лотерейные билеты и многое другое.

По словам менеджера по телекоммуникационным услугам Elisa Майлийз Плооманн, наиболее популярными услугами м-коммерции среди клиентов Elisa являются м-парковка, покупки дигитального контента в Google Play и обращения в платные телефонные инфослужбы. В ряде случаев родители обнаруживали, что ребенок скачивал в смартфон платные игры и операторский счет за прошлый месяц оказался астрономическим. Порой и взрослые потребители тратят слишком много денег на мобильные услуги и теряют контроль над своим бюджетом.

Обновленная услуга Elisa Stopp поможет ограничить мобильные платежи и держать ситуацию под контролем. Данная услуга позволяет ограничивать услуги по отдельным категориям. ”Например, можно задать отдельные лимиты для SMS по номерам с особыми тарифами, м-парковку, мобильных платежей, позиционирования и добавления средств на разговорную карту”, пояснила Майлийз Плооманн.

Когда услуга активирована и лимиты заданы, далее Stopp действует самостоятельно, при исчерпании лимита отправляет клиенту извещение и блокирует дальнейшее использование соответствующих услуг. Услуга Stopp, в первую очередь, помогает предотвращать непредвиденные расходы, особенно если телефоном пользуется ребенок или взрослый, который сам не оплачивает счета, например в рамках семейного пакета. ”Без услуги Stopp каждый очередной счет может неприятно удивить потребленными в течение минувшего месяца услугами, которые были ребенку устно запрещены”, отметила Майлийз Плооманн.

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К тому же Stopp защищает от мошенников, рекламирующих номера с особыми тарифами. Эксперт CERT-EE по вопросам информационной безопасности Силле Лакс говорит, что в этом году уже поступили сообщения о шести случаях мошенничества со стороны одной фирмы. Эксперт отмечает, что когда где-то требуется указать свой телефонный номер, нужно в первую очередь разобраться в том, что это действие повлечет за собой. ”Лотереи дигитального контента нередко содержат оговорку мелким шрифтом о том, что при вводе своих данных пользователь подписывается на платную услугу и она активируется автоматически”, сказала Силле Лакс.

Если игра или страничка лотереи, опроса или предсказаний требует ввести телефонный номер, то пользователя, скорее всего, хотят подключить к услуге платных сообщений. ”Иногда там же указаны условия платной услуги, но обычно информация о провайдере является неполной или ложной”, добавила Силле Лакс.

Встречаются лотереи, проводимые от имени известной компании, за которыми стоят мошенники, выманивающие деньги у доверчивых пользователей. Если подобные услуги заблокированы в рамках услуги Stopp, то клиент вряд ли станет жертвой мобильных мошенников. Следует отметить защиту от периодических платных SMS, которые раньше продолжали раздували счета даже при ограничении всех других возможностей (в том числе исходящих звонков и заказа новых услуг).

Если потребитель уже попался на удочку распространяющих платные SMS мошенников, то ему следует как можно скорее обратиться к своему оператору мобильной связи для закрытия услуги, а также отправить э-письмо в CERT-EE по адресу cert@cert.ee. Письмо должно содержать адрес сайта и информацию о провайдере (телефонный номер, фирменное наименование), если оператору мобильной связи удалось найти эти данные.

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