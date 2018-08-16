Elisa повышает зарплату занимающимся обслуживанием клиентов и продажами работникам на уровень выше среднего по Эстонии

”Наше инновационное предприятие работает в сферах развлекательных и телекоммуникационных услуг, обеспечивая работникам прекрасные возможности для саморазвития и карьерного роста. Ежегодно более 100 работников переходят у нас из одного подразделения в другое”, — пояснил Андрус Хийепуу. — ”Мы в Elisa уже давно говорим, что не мы обучаем нового работника, а он сам успешно учится на рабочем месте, в ходе работы. Применение современнейших технологий и постоянно развитие услуг в Elisa — залог получения всеми новых знаний и умений и просто приятной работы”.
Андрус Хийепуу добавил, что Elisa рада и совсем молодым работникам, которые только что окончили школу и еще толком не знают, какая профессия им придется по душе.\
”Приятно видеть, как все больше молодых людей на собеседовании с работодателем интересуются не только зарплатой, но и возможностями саморазвития и карьеры”, — сказал руководитель подразделения частных клиентов Elisa. — ”Существует ряд примеров того, как предприимчивые рядовые работники нашего телефонного центра или технической службы получают заслуженные повышения и становятся эффективными начальниками”.
Elisa повысит в среднем на 20% зарплату-брутто примерно пятистам обслуживающим клиентов, занимающимся продажами и техническим вопросами работникам. Зарплаты будут повышены уже осенью этого года.