Elisa повышает зарплату занимающимся обслуживанием клиентов и продажами работникам на уровень выше среднего по Эстонии

В то время как средняя зарплата-брутто в нашей стране равна 1242 евро, зарплата обслуживающего персонала Elisa с сентября будет составлять в среднем 1300 евро.

Департамент статистики Эстонии сообщил, что средняя зарплата-брутто по стране в первом квартале 2018 года была равна 1242 евро. С сентября этого года средняя заработная плата-брутто работников в представительствах, специалистов по продажам и техников Elisa будет составлять 1300 евро, что выше среднестатистического показателя по стране. При этом самые старательные работники на соответствующих должностях смогут зарабатывать и более 2000 евро в месяц.

По словам члена правления и руководителя подразделения частных клиентов Elisa Андруса Хийепуу, компания стремится быть привлекательным работодателем. ”Обслуживающий персонал представляет всех нас в общении с клиентами, и мы хотим подчеркнуть, что высоко ценим вклад этих работников”, — заявил член правления Elisa.

Андрус Хийепуу отметил, что Elisa является отличным работодателем для всех желающих постоянно работать и делать карьеру в крупной компании, а также для молодых людей, которых интересует временная работа по обслуживанию и продажам.