16.08.2018, 19:10

Elisa повышает зарплату занимающимся обслуживанием клиентов и продажами работникам на уровень выше среднего по Эстонии

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rus.delfi.ee
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Elisa повышает зарплату занимающимся обслуживанием клиентов и продажами работникам на уровень выше среднего по Эстонии
rahaShutterstock

Решение Elisa повысить в сентябре этого года в среднем на 20% основную заработную плату примерно пятистам обслуживающим клиентов, занимающимся продажами и техническим вопросами работникам означает, что они будут зарабатывать больше, чем их среднестатистические коллеги в Эстонии, сообщает Elisa.

В то время как средняя зарплата-брутто в нашей стране равна 1242 евро, зарплата обслуживающего персонала Elisa с сентября будет составлять в среднем 1300 евро.

Департамент статистики Эстонии сообщил, что средняя зарплата-брутто по стране в первом квартале 2018 года была равна 1242 евро. С сентября этого года средняя заработная плата-брутто работников в представительствах, специалистов по продажам и техников Elisa будет составлять 1300 евро, что выше среднестатистического показателя по стране. При этом самые старательные работники на соответствующих должностях смогут зарабатывать и более 2000 евро в месяц.

По словам члена правления и руководителя подразделения частных клиентов Elisa Андруса Хийепуу, компания стремится быть привлекательным работодателем. ”Обслуживающий персонал представляет всех нас в общении с клиентами, и мы хотим подчеркнуть, что высоко ценим вклад этих работников”, — заявил член правления Elisa.

Андрус Хийепуу отметил, что Elisa является отличным работодателем для всех желающих постоянно работать и делать карьеру в крупной компании, а также для молодых людей, которых интересует временная работа по обслуживанию и продажам.

”Наше инновационное предприятие работает в сферах развлекательных и телекоммуникационных услуг, обеспечивая работникам прекрасные возможности для саморазвития и карьерного роста. Ежегодно более 100 работников переходят у нас из одного подразделения в другое”, — пояснил Андрус Хийепуу. — ”Мы в Elisa уже давно говорим, что не мы обучаем нового работника, а он сам успешно учится на рабочем месте, в ходе работы. Применение современнейших технологий и постоянно развитие услуг в Elisa — залог получения всеми новых знаний и умений и просто приятной работы”.

Андрус Хийепуу добавил, что Elisa рада и совсем молодым работникам, которые только что окончили школу и еще толком не знают, какая профессия им придется по душе.\

”Приятно видеть, как все больше молодых людей на собеседовании с работодателем интересуются не только зарплатой, но и возможностями саморазвития и карьеры”, — сказал руководитель подразделения частных клиентов Elisa. — ”Существует ряд примеров того, как предприимчивые рядовые работники нашего телефонного центра или технической службы получают заслуженные повышения и становятся эффективными начальниками”.

Elisa повысит в среднем на 20% зарплату-брутто примерно пятистам обслуживающим клиентов, занимающимся продажами и техническим вопросами работникам. Зарплаты будут повышены уже осенью этого года.

Tallinn Hockey weekend
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