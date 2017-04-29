Elisa подала в департамент ходатайство о присоединении к механизму самодостаточности

Elisa подала в Департамент технического надзора ходатайство о присоединении к так называемому механизму самодостаточности. Присоединение позволит Elisa в этом году воздержаться от соблюдения вступающего в силу 15 июня регламента “Roam like home“. Elisa стремится избежать уменьшения объемов потребления услуг мобильного интернета в Эстонии параллельно с ростом цен на эти услуги.

По словам руководителя Elisa Сами Сеппянена, внедрение механизма самодостаточности позволит Elisa разрабатывать для своих пользующихся роумингом в пределах Европейского Союза клиентов отдельные решения, сохраняя таким образом логику и выгодность услуг, действующих сейчас в Эстонии.

Сами Сеппянен отметил, что к механизму самодостаточности могут присоединяться только те операторы, у которых отечественные расценки на мобильный интернет-доступ ниже оговоренных оптовых цен для всего Европейского Союза. ”Оптовая цена — это сумма, которую эстонский оператор должен заплатить оператору той страны, в которой его клиент потреблял роуминговый мобильный интернет. С 15 июня этого года оптовая цена составит 7,7 евро за гигабайт, а с 1 января 2018 года — 6 евро за гигабайт. Внедрение механизма самодостаточности позволит оператору в дальнейшем взимать с клиента в роуминге плату, равную оптовой цене”,- пояснил Сами Сеппянен.

Согласно руководителю Elisa, во многих государствах Западной и Южной Европы расценки на услуги мобильной связи гораздо выше, а объемы потребления гораздо ниже, чем в странах Балтии и Скандинавии. ”Если бы мы уже в этом году полностью присоединились к роуминговому регламенту Европарламента, то нам пришлось бы приравнять свои расценки к общеевропейским, то есть наши клиенты стали бы платить больше за мобильный интернет, что привело бы к спаду спроса. Повышение цен было бы ощутимым”, добавил Сами Сеппянен. ”Поскольку клиенты операторов мобильной связи на севере Европы потребляют в 10 раз больше мобильного интернета по сравнению с клиентами операторов южного региона, присоединение к регламенту означало бы повышение цен именно для наших клиентов”.

Сами Сеппянен подчеркивает, что отмена роуминговых надбавок является выгодной для потребителей тенденцией, но это нельзя делать в ущерб инновационным операторам Северной Европы, чьи клиенты интенсивно потребляют мобильный интернет и будут вынуждены косвенно оплачивать давно назревшие инвестиции южных операторов. ”Считаю, что Elisa следует присоединиться к роуминговому регламенту лишь после нормализации оптовых расценок всех операторов и снижения цены мобильной передачи данных до менее 1 евро за гигабайт”, — заключил Сами Сеппянен.