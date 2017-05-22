Elisa планирует удвоить скорости 4G-интернета в Таллинне

Elisa продолжает начатые в конце прошлого года работы по уплотнению сети 4G с охватом Таллинна вторым частотным слоем. К Иванову дню сеть будет полностью уплотнена, и в дальнейшем клиенты Elisa в столице смогут пользоваться 4G-интернетом на скоростях до 2,5 раз выше прежних, сообщает Elisa.

”Второй частотный слой нашей сети 4G охватит к Иванову дню 75% территории Таллинна — столичные районы с максимальной нагрузкой на сеть и самым интенсивным потреблением мобильного интернета”, — заявил руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли. ”Некоторые местности сейчас нет смысла обеспечивать вторым частотным слоем. При этом есть места, куда мы намерены в ближайшее время добавить уже третий частотный слой. Объемы потребления 4G-интернета одинаково возрастают по всему Таллинну”.

По словам Полли, в результате добавления второго частотного слоя пользователям сети 4G будет обеспечено повышение скоростей мобильного интернета до 2,5 раз, благодаря чему станет еще удобнее проводить досуг онлайн — общаться в социальных сетях, смотреть потоковое видео и заниматься различными хобби.

В рамках добавления второго частотного слоя в течение следующих полутора месяцев Elisa расширит пропускную способность 79 уже имеющихся в Таллинне базовых станций. На этих базовых станция будут установлены дополнительные радиомодули, а при необходимости — также и антенны.

”В настоящее время сеть Elisa 4G в столице работает на частотах в диапазоне 800 МГц, второй слой будет в основном в диапазоне 1800 МГц, третий — 2600 МГц”, — пояснил Полли.

Elisa запланировала внедрение мобильного интернета 5G, и комбинирование различных частот является одним из этапов становления этого новейшего решения.

”До добавления второго частотного слоя наш клиент в Таллинне мог обмениваться данными на скорости до 75 Мбит/с, но обычно этот показатель не превышал 50 Мбит/с. Наращивание пропускной способности сети обеспечит скорости до 225 Мбит/с, то есть обычными станут скорости 175 — 200 Мбит/с. Добавление третьего частотного слоя даст теоретический максимум в 375 Мбит/с и реальный предел в 350 Мбит/с при наличии терминала”, — добавил Полли.

Сеть мобильного интернета Elisa 4G охватывает 97% территории Эстонии и обеспечивает высокое качество сигнала не только под открытым небом, но и в зданиях.