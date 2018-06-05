Elisa отказалась завершить договор дементной матери клиента: ”А вдруг вы украли эту ID-карту?”

Клиентка хотела завершить контракт своей больной деменцией матери с Elisa, но в службе обслуживания клиентов сказали, что расторгнуть договор нельзя без доверенности. В качестве одной из причин было сказано, что он мог просто украсть ID-карту женщины и теперь выдает ее за свою больную мать.

Мать Мари (имя изменено — прим. ред.) уже три месяца находится в доме призрения и пребывает в плохом психическом состоянии. Поэтому она отправилась в представительство Elisa в торговом центре Viru, чтобы расторгнуть договор и закрыть номер матери. Однако ей сообщили, что без доверенности это сделать невозможно.

У Мари была с собой ID-карта матери, она предъявила и собственный документ, но сотрудница Elisa была непреклонна, объясняя отказ тем, что вдруг Мари украла этот документ и нее является дочкой данной женщины? Клиентка попросила позвать заведующего, но и он ей сказал — либо несите доверенность, либо подтверждение от врача о состоянии здоровья матери.

Мари все равно недовольна: дом призрения находится в 90 километрах от Таллинна, и теперь ей придется тратить время на поездку, а потом еще ждать, когда она сможет получить подтверждение от врача. И это все из-за того, чтобы отказаться от пакета телеканалов.