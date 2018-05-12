12.05.2018, 16:50

Elisa: обычно тихий апрель обернулся высокими показателями продаж смартфонов


rus.delfi.ee
EST
Nokia 8 tutvustus
Nokia 8Foto: Hendrik Osula

В свободном от знаменательных дат, спокойном апреле было приобретено больше устройств, чем год назад, причем один известный бренд восстанавливает свои позиции, значится в пресс-релизе.

В этом апреле клиенты Elisa купили на 8% больше мобильных телефонов, чем в апреле прошлого года. По словам менеджера по телекоммуникационным услугам Elisa Майлийз Плооманн, обычно тихий апрель в этом году не принес ожидаемого спада продаж. ”День Святого Валентина и Международный женский день остались позади, а дни подарков в честь окончания учебного года еще не наступили. Так что весьма необычно было наблюдать сохранение мартовского уровня продаж смарт-устройств”.

Клиенты приобретали аппараты 16 производителей. Наиболее популярными брендами были Samsung, Huawei, Apple и, к удивлению некоторых, Nokia. ”Возрождение этого бренда отрадно, ведь потребители сильно скучали по нему в последние годы”, — отметила Майлийз Плооманн. В апреле Elisa начала эксклюзивно продавать мобильные телефоны LG, и они наверняка уже совсем скоро появятся в верхних строчках рейтингов продаж.

Средняя продажная цена составила 391 евро, и Майлийз Плооманн упомянула тенденцию ее повышения. ”Основная причина повышения средней продажной цены кроется в существенном удешевлении флагманских моделей прошлых годов. Именно поэтому в рейтинге продаж смартфонов по-прежнему остаются такие аппараты как Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone 7.

ТОП

Рейтинг продаж планшетов сейчас характеризуется стабильным уровнем цен, причем наибольшим спросом неизменно пользуются планшеты Huawei и Samsung. Что касается ноутбуков, то цены самых востребованных моделей повышаются ежемесячно. Больше всего в апреле было куплено ноутбуков Apple и Lenovo.

Рейтинг продаж в апреле:

1. Samsung Galaxy J3 (2017)
2. Huawei P10 Lite
3. Samsung Galaxy A5 (2017)
4. Samsung Galaxy S8
5. Samsung Galaxy J5 (2017)
6. Huawei P9 Lite mini
7. Apple iPhone 7
8. Xiaomi Redmi Note 4 32GB
9. Sony Xperia XZ1 Compact
10. myPhone Halo 2

Рейтинг продаж планшетов:

1. Huawei MediaPad T3 10 16GB
2. Lenovo Tab 3 8
3. Samsung Galaxy Tab S2 VE 9,7 32GB
4. Samsung Galaxy Tab A 10.1 16GB
5. Asus ZenPad 10

Рейтинг продаж ноутбуков:

1. Apple MacBook Air 13 128GB (2017) SWE
2. Lenovo Ideapad 320-15IKB (80XL) 15,6" i3
3. Lenovo Tab 3 A10-70 Business
4. Apple MacBook Air 13 128GB (2017) RUS
5. Lenovo Ideapad 110-15ISK

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?

12.05.2018
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Букмекерский портал: Кипр — новый фаворит на Евровидении, Эстония остается в первой десятке

12.05.2018
Перед грандиозным финалом песенного конкурса Евровидение, который состоится сегодня, 12 мая, аналитики букмекерской конторы Betsafe предрекают Эстонии 10 место. Помимо спуска Эстонии с четвертого места на десятое изменились и страны первой тройки — в фавориты вырвался Кипр с песней “Fuego”, а второе и третье места занимают Израиль и Франция, сказано в пресс-релизе.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ