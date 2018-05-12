Elisa: обычно тихий апрель обернулся высокими показателями продаж смартфонов

Клиенты приобретали аппараты 16 производителей. Наиболее популярными брендами были Samsung, Huawei, Apple и, к удивлению некоторых, Nokia. ”Возрождение этого бренда отрадно, ведь потребители сильно скучали по нему в последние годы”, — отметила Майлийз Плооманн. В апреле Elisa начала эксклюзивно продавать мобильные телефоны LG, и они наверняка уже совсем скоро появятся в верхних строчках рейтингов продаж.
Средняя продажная цена составила 391 евро, и Майлийз Плооманн упомянула тенденцию ее повышения. ”Основная причина повышения средней продажной цены кроется в существенном удешевлении флагманских моделей прошлых годов. Именно поэтому в рейтинге продаж смартфонов по-прежнему остаются такие аппараты как Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone 7.
Рейтинг продаж планшетов сейчас характеризуется стабильным уровнем цен, причем наибольшим спросом неизменно пользуются планшеты Huawei и Samsung. Что касается ноутбуков, то цены самых востребованных моделей повышаются ежемесячно. Больше всего в апреле было куплено ноутбуков Apple и Lenovo.
Рейтинг продаж в апреле:
1. Samsung Galaxy J3 (2017)
2. Huawei P10 Lite
3. Samsung Galaxy A5 (2017)
4. Samsung Galaxy S8
5. Samsung Galaxy J5 (2017)
6. Huawei P9 Lite mini
7. Apple iPhone 7
8. Xiaomi Redmi Note 4 32GB
9. Sony Xperia XZ1 Compact
10. myPhone Halo 2
Рейтинг продаж планшетов:
1. Huawei MediaPad T3 10 16GB
2. Lenovo Tab 3 8
3. Samsung Galaxy Tab S2 VE 9,7 32GB
4. Samsung Galaxy Tab A 10.1 16GB
5. Asus ZenPad 10
Рейтинг продаж ноутбуков:
1. Apple MacBook Air 13 128GB (2017) SWE
2. Lenovo Ideapad 320-15IKB (80XL) 15,6" i3
3. Lenovo Tab 3 A10-70 Business
4. Apple MacBook Air 13 128GB (2017) RUS
5. Lenovo Ideapad 110-15ISK