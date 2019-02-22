Elisa: наш чатбот по имени Анника способен распознавать уже более 30% задаваемых клиентами вопросов



”У нас очень много товаров и услуг, поэтому наши клиенты задают очень разные вопросы. Мы гордимся тем, что менее чем за один год этот чатбот научился распознавать 31% всех клиентских запросов. Доля распознаваемых запросов продолжает увеличиваться, причем она зависит в первую очередь от заданного объема тренировочных данных и их качества. Чем больше данных, тем быстрее чатбот учится различать те или иные темы”, — отметила менеджер по телекоммуникационным услугам Elisa Майлийз Плооманн.

Сейчас чатбот по имени Анника на базе искусственного интеллекта уже способен вести беседу с клиентами Elisa по двадцати различным темам, от расценок до роуминга. ”Клиенты чаще всего осведомляются о получении очередного счета или просят напомнить им коды PIN/PUK. Но чатбот сегодня справляется и с более сложными вопросами, например ”Завтра улетаю на Канары, сколько там стоит интернет?” — прокомментировала Майлийз Плооманн наиболее распространенные запросы. Она пояснила, что самостоятельный поиск ответов занимает обычно несколько минут, а чатбот может дать ответ буквально за пару секунд. При этом чатбот способен общаться хоть с сотней клиентов одновременно. ”Это позволяет работникам клиентской службы сконцентрироваться на решении более сложных проблем”.

По словам Майлийз Плооманн, Анника служит прекрасным примером того, как сильно в ближайшие годы изменится содержание и функциональность оказываемых людьми услуг. Работникам останутся более сложные и требующие эмпатии задачи. Простые действия по обслуживанию клиентов будут выполнять всевозможные чатботы. ”Все мы на работе неизбежно сталкиваемся с надоедливыми рутинными задачами, но их выполнение важно с точки зрения клиентского благополучия. В этом нам помогут чатботы”.