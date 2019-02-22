Elisa: наш чатбот по имени Анника способен распознавать уже более 30% задаваемых клиентами вопросов

Исполнительный директор MindTitan Кристьян Янсонс объяснил, что эффективность чатбота зависит от качества тренировочных данных, интенсивности обучения и регулярных выводов. ”Для создания чатбота, который умеет не только принять заказ пиццы или направить клиента к подходящему работнику, но и решать широкий спектр клиентских проблем, следует обеспечить должное качество тренировочных данных и выбрать действенные методы обучения искусственного интеллекта. Только таким образом можно достичь максимальной отдачи”. Он добавил, что универсальных готовых решений в этой сфере, к сожалению, не существует. ”В такой ситуации важно опираться на мнение специалистов по анализу данных, и именно такую поддержку обеспечивает разработчикам чатботов MindTitan”.
Майлийз Плооманн тоже считает, что чатботы будут стимулировать клиентоцентричные инновации в области развития товаров и услуг, помогая решать важные вопросы. ”В последние годы мы уделяем много внимания машинному обучению, то есть разработке умных услуг на базе искусственного интеллекта. Мы уже применяем систему идентификации личности на базе искусственного интеллекта и таким же образом оцениваем опыт потребления клиентами нашего сайта, так называемый ”индекс счастья”. Мы работаем над рядом новых проектов. Наша компания убеждена в том, что это направление будет все больше влиять на продуктивность бизнеса и поднимет клиентский опыт общения с нами на качественно новый уровень. Мы смотрим в будущее с оптимизмом!” — заключила Майлийз Плооманн.
Elisa Eesti (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2018 году — 169,7 млн евро.