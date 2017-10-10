Elisa начала принимать устаревшие мобильных телефоны и планшеты

Elisa начала принимать у клиентов устаревшие мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Сданное оборудование Elisa направит на восстановление или утилизацию, а клиент за принесенное устройство получит скидку в 20-250 евро при покупке нового ”гаджета”, говорится в пресс-релизе.

”У многих людей дома без применения пылятся мобильные телефоны или планшеты во вполне работоспособном состоянии, пользоваться которыми больше не станешь в силу их устаревших и не соответствующих современным требованиям характеристик. Продажа старого устройства в интернете — дело хлопотное и отнимающее много времени, поэтому часто подобное ”старье” просто копится дома, — пояснил появление новой услуги член правления Elisa Андрус Хийепуу. - В рамках нашего смарт-обмена клиент Elisa получит скидку на покупку нового устройства в размере 20 — 250 евро и в то же время будет уверен, что старый телефон отправлен на восстановление или утилизирован должным образом”.

Для сдачи в Elisa устройство должно хотя бы включаться. Размер суммы, которую клиент может получить за принесенный мобильный телефон или планшет, зависит от модели, состояния и возраста устройства. Примерную выгоду за сдачу своего старого ”гаджета” можно рассчитать на сайте Elisa в специальном разделе, а точную сумму можно подтвердить, принеся устройство в представительство Elisa. Elisa гарантирует удаление всей информации с принесенного устройства.

Скидкой можно воспользоваться при покупке любого мобильного телефона или планшетного компьютера из ассортимента Elisa. При желании, клиент может оформить покупку с рассрочкой платежа, используя полученную за старое устройство сумму в качестве первоначального взноса. Воспользоваться возможностью смарт-обмена могут все желающие, вне зависимости от того, являются они клиентами Elisa или нет.