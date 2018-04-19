Elisa: клиенты все чаще предпочитают дорогие смартфоны и ноутбуки

В марте в Elisa было приобретено больше телефонов, чем год назад. По сравнению с мартом прошлого года существенно повысилась средняя продажная цена смартфонов и ноутбуков.

В марте клиенты Elisa покупали 70 моделей телефонов от 17 производителей, сообщает оператор в своем пресс-релизе. Самыми популярными брендами были Samsung, Huawei, Apple, Nokia и MyPhone. Спросом пользовались и аппараты таких менее распространенных брендов как Xiaomi, ZTE и даже Philips.

При этом было приобретено примерно на 2 процента больше телефонов, чем год назад, а средняя продажная цена составила 384 евро. Следует отметить, что средняя продажная цена смартфонов в марте значительно увеличилась по сравнению с показателем годичной давности.

Отвечающая в Elisa за сферу телекоммуникационных услуг Майлийз Плооманн заявила, что неоспоримыми лидерами продаж остаются аппараты с умеренными ценами и очень хорошими техническими характеристиками. ”Клиент оценивает внешний вид устройства, качество камеры, объем аккумулятора и удобство пользовательского интерфейса”.

Майлийз Плооманн добавила, что новый смартфон Xiaomi Redmi Note 4 по-прежнему радует высокими продажами. ”Note 4 выбирают клиенты, желающие получить что-то технически особенное”.

Преобладающее большинство купленных телефонов — именно смартфоны, но и кнопочных аппаратов было продано в марте довольно много, 7 процентов.