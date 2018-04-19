19.04.2018, 22:00

Elisa: клиенты все чаще предпочитают дорогие смартфоны и ноутбуки

 (9)
rus.delfi.ee
EST 1
Huawei ja Samsungi nutitelefonid
Foto: Priit Simson

В марте в Elisa было приобретено больше телефонов, чем год назад. По сравнению с мартом прошлого года существенно повысилась средняя продажная цена смартфонов и ноутбуков.

В марте клиенты Elisa покупали 70 моделей телефонов от 17 производителей, сообщает оператор в своем пресс-релизе. Самыми популярными брендами были Samsung, Huawei, Apple, Nokia и MyPhone. Спросом пользовались и аппараты таких менее распространенных брендов как Xiaomi, ZTE и даже Philips.

При этом было приобретено примерно на 2 процента больше телефонов, чем год назад, а средняя продажная цена составила 384 евро. Следует отметить, что средняя продажная цена смартфонов в марте значительно увеличилась по сравнению с показателем годичной давности.

Отвечающая в Elisa за сферу телекоммуникационных услуг Майлийз Плооманн заявила, что неоспоримыми лидерами продаж остаются аппараты с умеренными ценами и очень хорошими техническими характеристиками. ”Клиент оценивает внешний вид устройства, качество камеры, объем аккумулятора и удобство пользовательского интерфейса”.

Майлийз Плооманн добавила, что новый смартфон Xiaomi Redmi Note 4 по-прежнему радует высокими продажами. ”Note 4 выбирают клиенты, желающие получить что-то технически особенное”.

Преобладающее большинство купленных телефонов — именно смартфоны, но и кнопочных аппаратов было продано в марте довольно много, 7 процентов.

Клиенты также приобретали более 50 моделей планшетов и ноутбуков от 6 производителей. Средняя продажная цена ноутбуков составила почти 800 евро, а планшетов — 200 евро. ”В то время как уровень цен покупаемых планшетов остается стабильным уже много месяцев, средняя продажная цена ноутбуков увеличивается с каждым месяцем”, пояснила Майлийз Плооманн.

Клиенты Elisa предпочитают приобретать устройства с все более продвинутыми техническими характеристиками как для выполнения рабочих дел, так и для досуга с графически интенсивными играми. ”Сектор видеоигр становится важной отраслью на рынке Эстонии благодаря разнообразию аппаратов и дополнительных принадлежностей. Мы стараемся регулярно пополнять ассортимент товаров в Elisa новыми устройствами для геймеров”.

Рейтинг продаж смартфонов в марте:

Samsung Galaxy J3 (2017)
Huawei P10 Lite
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy J5 (2017)
Huawei P9 Lite mini
Apple iPhone 7
Sony Xperia XZ1 Compact
Xiaomi Redmi Note 4 32GB
Huawei P9 Lite 2017

ТОП

Рейтинг продаж ноутбуков в марте:

Apple MacBook Air 13 128GB (2017) SWE
Lenovo Ideapad 320-15IKB (80XL) 15,6" i3
Apple MacBook Air 13 128GB (2017) RUS
Lenovo Ideapad 110-15ISK (80UD00NBMX)
Lenovo Ideapad Y520-15IKBN (80WK0007MX)

Рейтинг продаж планшетов в марте:

Huawei MediaPad T3 10 16GB
Lenovo Tab 3 8
Samsung Galaxy Tab A 10.1 16GB
Asus ZenPad 10 (Z301ML)
Lenovo Tab 3 A10-70 Business

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Соцдемы, EKRE, реформисты и IRL обсудили, как выразить вотум недоверия Таави Аасу

19.04.2018
В среду члены Таллиннского городского собрания из фракций IRL, Партии реформ, Социал-демократической партии и Эстонской консервативно-народной партии провели встречу с мэром столицы Таави Аасом. Оппозиционеры требовали от него объяснений относительно недавних случаев коррупции в системе управления Таллинном.
Подробнее

ВИДЕО ”Инсайт”: в Эстонии действует схема по контрабанде собак из России?

19.04.2018
Российские зоозащитники спасают бездомных собак и отправляют их в Эстонию, однако не всегда эти действия законны и безопасны. Программа “Инсайт” разбиралась, как животные пересекают границу и какие риски это влечет за собой.
Подробнее


Жители Ласнамяэ: рынок нужен, но в другом месте

19.04.2018
Вчера старейшина района Мария Юферева представила результаты опроса о рынке Ласнамяэ, согласно которым почти 70% ответивших считают, что рынок в районе Ласнамяэ нужен, но место для него должно быть выбрано другое, сообщает управа района.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Обзор эстонской прессы: к розыгрышу русской карты товсь!

19.04.2018
На этой неделе эстонские СМИ гадали о будущем реформистов, следили за полетом ракет в Сирию – и о русских не забывали. Представляем обзор эстонской прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом.
Подробнее


ФОТО: В Пирита обнаружено восемь нелегальных труб, загрязняющих природу

19.04.2018
Вчера чиновники Министерства окружающей среды обнаружили в районе Пирита теэ в общей сложности восемь построенных без разрешения министерства труб, по которым в Таллиннский залив вытекают дождевые воды, а заодно с ними и разный мусор.
Подробнее