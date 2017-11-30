Elisa и Starman открывают новые совместные представительства в девяти городах Эстонии

Elisa и Starman сделали следующий важный шаг к открытию совместных представительств. Уже с завтрашнего дня, 1 декабря, настоящие и будущие клиенты Elisa и Starman смогут подключаться к мобильным, телевизионным и интернет-услугам в Хаапсалу, Нарве, Раквере, Пайде, Кууресааре, Кярдла, Валга, Выру и в двух представительствах в Тарту.

”С завтрашнего дня ждем всех клиентов Elisa и Starman в новых совместных представительствах, где у всех желающих появится возможность выбора из значительно большего ассортимента услуг. Мы открываем для наших клиентов следующие 10 представительств, где для клиентов станут доступны услуги сразу двух предприятий. В сентябре для клиентов Starman были открыты представительства Elisa в Вильянди и Пярну, а неделю назад начало свою работу совместное представительство в Йыхви. И вот теперь, подключиться сразу ко всему спектру наших услуг — мобильной связи, настольному телефону, интернету, телевизионным услугам, а также приобрести необходимые устройства можно еще в девяти городах. За исключением Тарту, у Starman до этого времени не было представительства в других городах из этого списка. И поэтому, это еще одна замечательная для нас возможность стать более доступными для наших настоящих и будущих клиентов”, — сказал член правления Elisa и Starman Андрус Хииепуу.

”Этим шагом мы оправдали законное ожидание клиентов — совершать все связанные c услугами обоих предприятий действия в одном месте. Независимо от того, что услуги Starman доступны по электронным каналам по всей Эстонии, физическое присутствие так же очень важно, должно быть место, где клиент может ”примерить на себя” все услуги, а специалист — помочь сделать лучший выбор. Это основной аргумент, почему мы и дальше хотим по возможности быстро развивать представленность услуг Starman на месте”, — добавил Андрус Хииепуу.

Теперь в представительствах дополнительно к услугам Elisa можно заключать договоры на оказание телевизионных услуг, знакомиться с предлагаемыми ТВ-пакетами и дополнительными услугам — TV Everywhere, услугами повторного просмотра, записи и видеопроката. И, конечно же, подключаться к первым совместным услугам Starman и Elisa — Binge TV и новому смарт-ТВ Starman.

С 1 декабря все представительства Elisa за пределами Таллинна готовы обслуживать и клиентов Starman. Контактную информацию о представительствах можно найти на сайте Elisa