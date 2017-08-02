Elisa и Erply начинают оказывать совместные услуги малым предприятиям

С сегодняшнего дня Elisa в сотрудничестве с одним из наиболее известных и успешных эстонских стартапов предлагает бизнесам складское и кассовое программное обеспечение с мобильными решениями, что позволяет малым предприятиям уделять больше внимания коммерции, сообщила пресс-служба предприятия.

Elisa Kassa — новая услуга для бизнес-клиентов, в частности для работающих в Эстонии фирм оптовой и розничной торговли, мелких продавцов и предприятий сферы обслуживания.

По словам члена правления и руководителя подразделения бизнес-клиентов Elisa Юри Теэманта, каждая фирма в Эстонии стремится сделать свой бизнес эффективнее. ”Появление услуги Elisa Kassa — очередная веха в запланированном развитии нашего ассортимента облачных услуг. При этом все данные сохраняются на облачном сервере и клиент имеет повсеместный доступ к ним. Мы поможем клиенту настроить все устройства. Также имеется служба поддержки на эстонском языке. Услуга Elisa Kassa предоставляется со скоростным обменом данными и необходимыми устройствами”, — заявил он.

Теэмант отметил, что складское и кассовое программное обеспечение Erply и Elisa позволяет управлять практически всеми аспектами бизнеса — выставлением счетов, складскими запасами, обработкой заказов, клиентскими базами и карточками, скидками. В эту совместную услугу также включены оборудование и обмен данными.