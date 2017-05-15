Elisa добавила четыре новых роуминговых решения

Сегодня Elisa объявила новые роуминговые решения, разработанные с учетом пожеланий клиентов и их туристических предпочтений. В распоряжении клиентов Elisa остаются прежние пакеты, но теперь можно выбирать и новые смарт-пакеты: Европейские, Скандинавские и Финский, причем последний уникален для нашей страны.

Председатель правления Elisa Сами Сеппянен подчеркнул, что условия ранее выбранных клиентами пакетов останутся неизменными. ”Оптовые цены сегодня еще не способствуют обобщению пакетов в Эстонии и ЕС в целом. Мы намерены дождаться нормализации оптовых цен и надеемся, что в будущем сможем полностью присоединиться к роуминговому регламенту”, заявил Сами Сеппянен.

Если клиенту Elisa потребуется мобильная связь в других странах Европейского Союза, то в середине июня в пять раз подешевеет роуминговый дневной интернет-билет, к тому же в плату за любой пакет уже включено 30 разговорных минут для роуминга в ЕС. С 15 июня 2017 года цена роумингового дневного интернет-билета Elisa — 2,50 евро, а включенный в эту плату объем данных — 400 МБ.

Поскольку клиенты Elisa проявили огромную заинтересованность в пакетах, которые можно использовать не только в Эстонии, но и на всей территории ЕС, Elisa подготовила Европейские смарт-пакеты. ”Мы хотим, чтобы наши пакеты были конкурентоспособными в первую очередь в Эстонии, и поэтому мы сохраняем в пакетах достаточные объемы данных для отечественного потребления”, уточнил Сами Сеппянен.

В месячную плату за каждый Европейский смарт-пакет включены определенные объем данных без ограничений на скорость и количество разговорных минут и текстовых сообщений в Эстонии и на остальной территории ЕС. Месячная плата за пакет зависит от объемов услуг и составляет от 8 до 21 евро (см. подробную информацию в прилагаемой таблице).

Статистика Elisa и отзывы клиентов указывают на то, что наиболее востребованными являются недорогие решения для роуминга в близлежащих странах, то есть в основном в регионе Скандинавии, поскольку именно туда люди из Эстонии чаще всего ездят на заработки или для учебы. ”Для этих клиентов мы разработали третье решение — Скандинавские смарт-пакеты. Они действуют в семи странах Северной Европы: Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Латвии и Литве”, описал Сами Сеппянен очередное роуминговое решение.

В месячную плату за каждый Скандинавский смарт-пакет включены определенные объем данных без ограничений на скорость и количество разговорных минут и текстовых сообщений в соответствующих странах Северной Европы (в том числе Эстонии). Месячная плата за пакет зависит от объемов услуг и составляет от 18 до 28 евро (см. подробную информацию в прилагаемой таблице).

Четвертое новое решение Elisa — Финский смарт-пакет. ”Эстония и Финляндия прославились своими услугами мобильного интернет-доступа без ограничений на объем данных. Elisa — первый и пока еще единственный оператор, представивший специальное решение связи для часто бывающих в Финляндии эстоноземельцев. Финский смарт-пакет предназначен для неограниченных звонков и обмена данными по обе стороны залива”, рассказал Сами Сеппянен об эстонско-финском роуминговом решении. В месячную плату за пакет в размере 36 евро включены неограниченные объем данных и количество звонков и SMS в Эстонии и Финляндии.

15 июня этого года в ЕС исчезнут роуминговые наценки, и жители большинства европейских стран смогут пользоваться своими отечественными пакетами услуг мобильной связи на одинаковых условиях на всей территории Европейского Союза. Две недели назад Elisa подала ходатайство в Департамент технического надзора о неучастии в этом роуминговом регламенте, поскольку такое участие привело бы к повышению тарифов и снижению объемов потребления мобильного интернета нашими клиентами в Эстонии.

На прошлой неделе Департамент технического надзора выдал Elisa разрешение на присоединение к механизму самодостаточности, что позволило компании анонсировать эти новые роуминговые решения в соответствии с потребностями клиентуры.



