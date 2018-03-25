Elisa: cмартфоны Samsung оседлали февральский рейтинг продаж

В феврале этого года тенденция повышения спроса на смартфоны в Elisa продолжилась. Клиенты приобрели в Elisa больше телефонов по более высоким ценам по сравнению с февралем прошлого года, а в рейтинге продаж доминировали смартфоны Samsung.

В феврале текущего года в представительствах Elisa было продано на 11% больше телефонов, чем в феврале прошлого года, причем покупатели в этом году явно предпочитают более дорогие модели, сообщает оператор.

Наиболее востребованными брендами мобильных телефонов были Samsung, Huawei, Apple, MyPhone и Nokia. Неожиданным новичком в февральском рейтинге оказался смартфон Xiaomi Redmi Note 4, который привлек многих покупателей своей низкой ценой в сочетании с хорошими техническими показателями.

Если средняя продажная цена смартфона в феврале 2017 года составляла 311 евро, то в этом феврале она поднялась до 370 евро. Отвечающая в Elisa за сферу телекоммуникационных услуг Майлийз Плооманн отметила, что предпочтение более дорогих телефонов может быть событиями на ярмарке мобильных технологий в Барселоне, где состоялись презентации новых флагманов от нескольких производителей смартфонов, что привело к существенному снижению цен на предыдущие флагманы.

По сравнению с результатами годичной давности повысились и средние продажные цены планшетов и ноутбуков. Средняя продажная цена планшета поднялась с 190 до 223 евро, а для ноутбука она почти удвоилась — с 506 до 956 евро. Самыми популярными брендами были Huawei, Lenovo, Apple, Samsung и Asus, к ним добавился производитель игровых компьютеров MSI, чьи мощные ноутбуки пользуются в нашей стране большим спросом.

ТОП 10 продаж смартфонов:

Samsung Galaxy J3 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy S8

Huawei P10 Lite

Samsung Galaxy J5 (2017)

Huawei P9 Lite mini

Apple iPhone 7

Apple iPhone 8 64GB

Xiaomi Redmi Note 4 32GB

Sony Xperia XZ1 Compact

ТОП 5 продаж планшетов:

Huawei MediaPad T3 10 16GB

Lenovo Tab 3 8

Samsung Galaxy Tab A 10.1 16GB

Asus ZenPad 10 (Z301ML)

Lenovo Tab 3 A10-70

ТОП 5 продаж ноутбуков:

Lenovo Ideapad 320-15IKB (80XL) 15,6" i3

Apple MacBook Air 13 128GB (2017)

Lenovo Ideapad 520S-14IKB (81BL) i5

MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro

Lenovo Ideapad 110-15ISK (80UD00)