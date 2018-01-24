Elisa: чтение э-книг все больше похоже на использование социальных сетей

Результаты использования в течение прошлого года приложения Elisa Raamat указывают на то, что чтение э-книг становится все больше похоже на потребление социальных сетей. Жители Эстонии читают все больше э-книг, причем эти сессии происходят чаще прежнего, но они стали короче.

По словам менеджера Elisa по новым услугам Керту Крийск, в прошлом году объем чтения э-книг посредством приложения Elisa Raamat увеличился на 10% по сравнению с позапрошлым годом, но привычки такого чтения немного изменились. ”Замечена совершенно новая тенденция — чтение э-книг все больше похоже на потребление социальных сетей. Люди стали читать больше, но сессии стали короче. В минувшем году у нашего среднестатистического читателя э-книг было 3-4 сессии в день, что уже больше похоже на посещение социальных сетей и новостных сайтов на смарт-устройстве, чем на традиционное чтение”, -прокомментировала Керту Крийск прошлогодние особенности чтения э-книг.

Она признала, что развлекательный контент все чаще оформляется в не требующем длительной концентрации виде, а поскольку Elisa Raamat позволяет читать э-книги и э-журналы в любую свободную минуту, это приложение становится все популярнее.

Результаты опросов свидетельствуют: пользователи стали читать через Elisa Raamat в Эстонии более чем на 66% больше прежнего. ”Нам ясно, что современный человек желает иметь доступ к дигитальным развлечениям именно там, где он в данный момент находится. Стоя на автобусной остановке, сидя в автобусе — пользователь готов потратить каждую свободную минуту на интересующий его контент, если это можно сделать быстро и удобно”, сказала Керту Крийск.

В 2017 году пользователи Elisa Raamat потратили на чтение э-книг и э-журналов суммарно 2819 дней, 11 часов и 56 минут, то есть почти 8 лет. Средняя длительность сессии возросла за год с 12 до 17 минут в выходные дни, а в рабочие дни составила чуть менее 10 минут.

Приложение Elisa Raamat особенно удобно благодаря наличию функции автоматического чтения вслух, а в прошлом году ассортимент пополнился девятью популярными журналами на эстонском языке. Количество начитанных актерами аудиокниг увеличилось в восемь раз по сравнению с первыми днями существования приложения, так что уже почти все из 2500 э-книг можно слушать в профессиональном исполнении.

Добавление ряда журналов в Elisa Raamat побуждает пользоваться приложением даже тех, кто не успевает ежедневно читать книгу. Все больше пользователей запускают это приложение ежедневно. Получаемая обратная связь указывает на то, что люди обычно ненадолго погружаются в чтение в очередях и общественном транспорте. В последние месяцы минувшего года наиболее читаемыми журналами в приложении были Kroonika, Anne&Stiil и Pere ja Kodu.

Сравнивая особенности чтения в 2016 и 2017 году, мы видим, что жанры и авторы самых востребованных книг оставались почти неизменными. На первом месте в обоих случаях оказались произведения колоритных и любимых в народе общественных деятелей Эстонии, открыто и честно повествующие об их личной жизни. В 2016 году это была книга Стига Рясты „Minu Kennedy”, а в прошлом году — труд Михкеля Рауда „Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda”.

В ТОП 10 в 2017 году также попали книги Алекса Лепайыэ и Ханнеса Вырно и написанное Давидом Лагеркранцем продолжение саги ”Миллениум” о Лисбет Саландер. Приятным сюрпризом стал значительный спрос на классические книги — третье место в 2017 году досталось давнему бестселлеру Андреса Кивиряхка „Rehepapp”. По мотивам этой книги в прошлом году был снят снискавший положительные отзывы фильм Райнера Сарнета „Rehepapp ehk November”.

”Elisa Raamat учитывает привычки современных потребителей информации и развлекательного контента и поэтому является наиболее интенсивно используемым приложением для чтения э-книг в Эстонии”, — заявила Керту Крийск.

2017. Elisa Raamat — ТОП 10 1 „Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda” Михкель Рауд 2 „Mustad valed” Алессандра Торре 3 „Rehepapp” Андрус Кивиряхк 4 „Musta pori näkku” Михкель Рауд 5 „Patsient A. Uimastid Kolmandas Reichis” Норман Олер 6 „Eelmine tüdruk” Дж. П. Делейни 7 „Mees, kes otsis oma varju” Давид Лагеркранц 8 „Missioon” Ханнес Вырно 9 „Igavesti koos” Дж. А. Редмерски 10 „Põgenemine I osa” Алекс Лепайыэ





Услуга Elisa Raamat доступна в Эстонии уже три года, и к ней могут подключаться клиенты всех операторов. Это приложение никоим образом не привязано к операторским услугам. За одну месячную плату пользователь получает доступ более чем к 2500 э-книгам на эстонском языке, а также к ряду э-журналов.