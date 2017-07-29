29.07.2017, 09:00

”Elisa больше нас не обслуживает!” Клиента возмутила работа службы поддержки

 (23)
комментарий фирмы
rus.delfi.ee
EST
”Elisa больше нас не обслуживает!” Клиента возмутила работа службы поддержки
Elisa

В редакцию Delfi обратился читатель, возмущенный недоступностью телефонов службы поддержки клиентов Elisa. Фирма наличие проблем подтверждает.

”Elisa больше не обслуживает своих клиентов! Часами заставляют ждать их на инфотелефоне и слушать музыку”, — возмущается клиент.

Специалист по связям с общественностью Elisa Марика Райски от имени предприятия принесла клиентам извинения. ”На данный момент очереди действительно длиннее, чем обычно. Речь идет о временной ситуации, поскольку клиенты проявляют большой интерес к новым роуминговым пакетам Elisa. Кроме того, мы вместе с другими подразделениями Elisa помогает обслуживать и звонки Starman”, — пояснила Райски.

Она отметила, что в связи с уходом с 1 августа Kanal 2 и TV3 из свободного вещания, клиенты хотят до начала месяца заключить договора со Starman TV, что прибавляет инфолиниям дополнительную нагрузку.

Райски посоветовала звонить в центр обслуживание клиентов в утреннее время.

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