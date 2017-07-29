”Elisa больше нас не обслуживает!” Клиента возмутила работа службы поддержки

В редакцию Delfi обратился читатель, возмущенный недоступностью телефонов службы поддержки клиентов Elisa. Фирма наличие проблем подтверждает.

”Elisa больше не обслуживает своих клиентов! Часами заставляют ждать их на инфотелефоне и слушать музыку”, — возмущается клиент.

Специалист по связям с общественностью Elisa Марика Райски от имени предприятия принесла клиентам извинения. ”На данный момент очереди действительно длиннее, чем обычно. Речь идет о временной ситуации, поскольку клиенты проявляют большой интерес к новым роуминговым пакетам Elisa. Кроме того, мы вместе с другими подразделениями Elisa помогает обслуживать и звонки Starman”, — пояснила Райски.

Она отметила, что в связи с уходом с 1 августа Kanal 2 и TV3 из свободного вещания, клиенты хотят до начала месяца заключить договора со Starman TV, что прибавляет инфолиниям дополнительную нагрузку.

Райски посоветовала звонить в центр обслуживание клиентов в утреннее время.