Елена Батурина снова возглавила список богатейших женщин РФ по версии Forbes

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина признана журналом Forbes самой состоятельной женщиной России. По оценкам издания, ее состояние составляет $1 млрд ($1,1 млрд в прошлом году).

В рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2017" она занимает 90-ю позицию.

Второе место в списке богатейших россиянок вновь заняла Елена Рыболовлева — бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Ее состояние журнал оценил в $600 млн.

Впервые в рейтинг вошла хозяйка группы S7 Наталия Филева — $600 млн.

Как отмечает Forbes, немного не хватило до порога вхождения в рейтинг (в этом году он составил $500 млн) генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и Ольга Белявцева ("Прогресс"). При этом в 2016 году они занимали третье и четвертое места рейтинга богатейших женщин России соответственно.