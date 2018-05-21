Elektrum начинает предлагать решения по использованию солнечной энергии

Первым из продавцов электричества в Эстонии Elektrum начинает предлагать финансируемые в рассрочку целостные решения по использованию солнечной энергии для домашних пользователей, квартирных товариществ и малых предприятий.

В пакете Päikese Klõps солнечная электростанция приобретается с использованием беспроцентной рассрочки в течение пяти лет, кроме того Elektrum может выкупить обратно не использованную для собственных нужд электроэнергию, сообщает предприятие.

Андрус Лийванд, исполнительный руководитель Elektrum Eesti: ”Elektrum стал первым продавцом электроэнергии в Эстонии, который начинает предлагать быструю и удобную возможность сооружения солнечной электростанции для домашних потребителей и малых бизнес-клиентов. Это инвестиция в будущее, посредством которой можно увеличить независимость от колебаний цен на электричество, улучшить энергетическую эффективность здания, повысить стоимость недвижимости, а также вести более дружелюбный к природе образ жизни”.

Андер Пукк, исполнительный руководитель Naps Solar Eesti: ”Мы производим в Эстонии солнечные панели высочайшего качества с 2001 года. В этой области Naps имеет почти сорокалетний опыт работы. Elektrum является сильным предприятием розничных продаж в области энергетики, что очень хорошо сочетается с нашей концепцией продаж. Льготная возможность рассрочки делает наши изделия более доступными для жителей Эстонии”.