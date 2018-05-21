21.05.2018, 19:45

Elektrum начинает предлагать решения по использованию солнечной энергии

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rus.delfi.ee
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Vallo Valdmann, päikesepaneelid
Päikesepaneelid katuselFoto: Tiit Blaat

Первым из продавцов электричества в Эстонии Elektrum начинает предлагать финансируемые в рассрочку целостные решения по использованию солнечной энергии для домашних пользователей, квартирных товариществ и малых предприятий.

В пакете Päikese Klõps солнечная электростанция приобретается с использованием беспроцентной рассрочки в течение пяти лет, кроме того Elektrum может выкупить обратно не использованную для собственных нужд электроэнергию, сообщает предприятие.

Андрус Лийванд, исполнительный руководитель Elektrum Eesti: ”Elektrum стал первым продавцом электроэнергии в Эстонии, который начинает предлагать быструю и удобную возможность сооружения солнечной электростанции для домашних потребителей и малых бизнес-клиентов. Это инвестиция в будущее, посредством которой можно увеличить независимость от колебаний цен на электричество, улучшить энергетическую эффективность здания, повысить стоимость недвижимости, а также вести более дружелюбный к природе образ жизни”.

Андер Пукк, исполнительный руководитель Naps Solar Eesti: ”Мы производим в Эстонии солнечные панели высочайшего качества с 2001 года. В этой области Naps имеет почти сорокалетний опыт работы. Elektrum является сильным предприятием розничных продаж в области энергетики, что очень хорошо сочетается с нашей концепцией продаж. Льготная возможность рассрочки делает наши изделия более доступными для жителей Эстонии”.

В Эстонии солнце светит от 850 до 1200 часов в год и это столько же, сколько и в Германии, где солнечные батареи очень популярны. Например, подходящая для домашнего хозяйства солнечная электростанция мощностью в 3,72 КВт состоит из 12 монокристаллических панелей и производит 3300 КВт/час электроэнергии в год, большую ее часть с марта до октября.

По оценкам Elektrum, в Эстонии насчитывается около 170 000 жилых домов для одной, двух семей, рядных домов, квартирных товариществ и бизнес-зданий, которые могли бы воспользоваться решениями солнечной энергии.

Дополнительная информация: Андрус Лийванд, исполнительный руководитель Elektrum Eesti +372 715 0068 andrus.liivand@elektrum.ee

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