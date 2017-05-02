Elektrum: какой электропакет выбрать?

В 2013 году, когда открылся рынок электроэнергии, у частных клиентов появилась возможность выбирать продавца электроэнергии. Как и в каждой сфере, так и в продаже электричества существует несколько поставщиков услуг. Конкуренция полезна, поскольку она помогает регулировать цену и условия услуги в выгодном для потребителя направлении.

„На открытом рынке имеет смысл пробовать сотрудничество с разными поставщиками электроэнергии, чтобы найти для себя подходящего долгосрочного партнера. Каждый клиент, на кого оформлен сетевой договор, может спросить сравнительное предложение у продавца электроэнергии. Цену на электричество можно изменить, выбрав себе подходящий и более выгодный пакет у продавца. Сетевого оператора выбирать невозможно, поскольку это предприятие, занимающееся технической стороной, установкой счетчиков и их обслуживанием. Сетевых операторов в Эстонии несколько и каждый из них предоставляет сетевую услугу в своём определённом регионе", – разъясняет специалист по развитию бизнес-процессов Elektrum Анна Линская.

На что стоит обратить внимание при выборе электропакета?

Большинство продавцов электричества, как и Elektrum Eesti предлагают пакеты, как с фиксированной ценой, так и с биржевой. „Рекомендую посмотреть, какие дополнительные выгоды прилагаются к электропакету. Разница между пакетами электроэнергии очень маленькая, независимо от того, у кого вы покупаете электричество. Поэтому клиенту выгоднее выбирать продавца, который помимо электричества предлагает также дополнительные возможности для клиента. Например, компания Elektrum единственная на рынке электроэнергии предлагает пакеты со страхованием бытовой техники“, – объясняет Линская.

Страхование бытовой техники вместе с электропакетом!

С пакетами Elektrum, клиент получает страхование от ущербов, причиняемых бытовой технике в результате проблем с электроснабжением. Анна Линская более подробно объясняет дополнительную ценность электропакетов Elektrum: „ В случае повреждений, связанных с электричеством, наши пакеты с бесплатным страхованием компенсируют ущерб бытовой техники до 1000 евро на каждый страховой случай. Самоответственность составляет всего 50 евро. Такое хорошее предложение стало возможным благодаря нашему партнеру по сотрудничеству – If Kindlustus. Мы заключили с ними договор и сделали за клиента всю работу. Клиент должен только заключить с нами договор на электричество и все“.

Специалист по развитию объясняет, что это уникальный продукт на рынке и такую возможность другие продавцы электричества не предлагают. Поскольку Линская и сама является потребителем электричества, то и она выбрала пакет с защитой бытовой техники и может смело порекомендовать его своим близким. „В начале этого года мой друг позвонил мне в связи с продлением договора в Elektrum и хотел узнать, что представляет собой пакет с защитой бытовой техники. Я объяснила, что он выгоден, если его жилищное страхование не включат компенсацию ущерба из-за молнии, перепадов напряжения, перебоя в электропитании. Друг пообещал посмотреть свой страховой договор. Уже на следующее утро он перезвонил и сказал, что хочет пакет со страховой защитой бытовой техники“, – рассказывает Линская.

Во многих пакетах страхования отсутствуют подобного рода страховые риски, и клиент может быть незащищённым. „Для обеспечения чувства безопасности я рекомендую выбирать пакет, в котором имеется дополнительная страховая защита бытовой техники. Если же ваше жилищное страхование не включает подобного рода условие, то заключив договор с Elektrum, Вы сможете это приобрести. Я уверена, что на данный момент это самый выгодный для потребителя пакет электричества на рынке“, – рекомендует Анна Линская.

Дружеские предложения и единый счет

Клиенты Elektrum могут использовать и другие преимущества. Специалист по развитию упоминает: „У нас имеются замечательные дружеские предложения, среди которых найдутся скидки от If Kindlustus, Kalev Spa, Laulasmaa Spa и Ajakirjade Kirjastus.“

Помимо дополнительных предложений, Elektrum является одним из продавцов электроэнергии, который присоединился к единому счету. Это означает, что с 2017 года Elektrum предлагает единый счет, в котором отражается как электроэнергия, так и сетевые платы Elektrilevi. „Это большой шаг, который, несомненно, удобен для клиента. Теперь клиент может оплачивать один, а не два счета“, – объясняет Линская.

Как связаться с Elektrum?

„Всегда стоит спрашивать предложения. С Elektrum можно связаться по электронной почте kliendiinfo@elektrum.ee, а также позвонив по телефону 711 5555. Наша служба обслуживания клиентов с удовольствием вам поможет и всегда готова сделать предложения в соответствии с потребностями и привычками потребления клиента“.

Об Elektrum

Elektrum Eesti на данный момент является вторым по размеру продавцом энергии на рынке. Торговая марка Elektrum действует на рынках трех стран Балтии: в Эстонии, Латвии и Литве. Материнская компания Elektrum - Latvenergo АО является крупнейшим в странах Балтии производителем энергии и вторым по величине производителем возобновляемой энергии в Европе. Вся группа имеет более чем 70-летний багаж опыта в сфере электричества.

Elektrum Eesti – это зарегистрированное в Эстонии предприятие, входящее в список 50 крупнейших налогоплательщиков страны. В дополнение к этому Elektrum вносит вклад и в местные интересные начинания: мы поддерживаем эстонскую музыку, детские сады, лыжный спорт, а также уже несколько лет являемся крупным спонсором Лоттемаа.