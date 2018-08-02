02.08.2018, 08:20

Электростанция Аувере перешла к Eesti Energia

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rus.delfi.ee
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Auvere elektrijaam
Auvere elektrijaamFoto: Priit Simson

Правление Eesti Energia подписало и выдало компании General Electric сертификат о передаче управления электростанцией (Provisional Acceptance), а это значит, что управление электростанцией переходит к дочернему предприятию Eesti Energia — Enefit Energiatootmine, сообщается в пресс-релизе.

Гарантийный период проверки надежности работы электростанции Аувере будет длиться два года. Работающая на местных видах топлива электростанция способна покрыть более четверти объема потребления электроэнергии Эстонии.

”Строительство электростанции Аувере было непростым, длительным и напряженным проектом. Мы имеем дело с уникальной электростанцией, которая будет снабжать электроэнергией два последующих поколения. Помимо сланца, на электростанции Аувере в качестве топлива можно также использовать биомассу, торф и сланцевый газ. Все это местные виды топлива. Хотя приемка электростанции и затянулась, на сегодняшний день все технические проблемы устранены. Станция работает в соответствии с планом и соответствует всем экологическим требованиям. Я очень рад, что в сотрудничестве с General Electric мы достигли финиша в строительстве станции”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. ”Я благодарю и General Electric, и Eesti Energia, а также команды наших других партнеров, которые максимально выкладывались все эти годы, чтобы завершить строительство важного для Эстонии промышленного инвестиционного проекта”, — поблагодарил Суттер проектную команду.

”Подписание сертификата является подтверждением нашего хорошего сотрудничества”, — сказал управляющий проектами в сфере энергетики General Electric Маттиас Швайнфест, выразивший удовлетворение тем, что технология электростанции Аувере позволяет гибко использовать топливо и в состоянии производить значительный объем электроэнергии, учитывая годовое потребление электричества в Эстонии.

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Новая электростанция является самым конкурентоспособным производственным подразделением сферы крупной энергетики Eesti Energia. ”Благодаря своей эффективности, электростанция Аувере сможет больше всего часов находиться со своей продукцией на региональном рынке электроэнергии региона Балтийского моря. Все больше развивается производство энергии из ветра и солнца, этим же занимается и Eesti Energia. В то же время, для обеспечения надежности снабжения по-прежнему требуются независимые от погодных условий, то есть управляемые мощности по производству электроэнергии — такие как электростанция Аувере”, — сказал Суттер.

В качестве последних испытаний электростанция Аувере прошла 28-дневный тест на надежность работы, тесты на КПД и выбросы, а в начале июля также было успешно проведено последнее сетевое испытание Elering. Все испытания дали положительный результат.

Электростанция Аувере может покрыть свыше 25% объема потребления электроэнергии в Эстонии, то есть приблизительно 2,2 ТВтч в год. Годовое потребление электроэнергии в Эстонии в среднем составляет 8 ТВтч. Мощность электростанции Аувере, составляющая 300 МВт, частично компенсирует выведение из эксплуатации старых производственных единиц, которые завершат свою работу в 2019 году, и после закрытия которых на рынке будет примерно на 600 МВт мощностей меньше. В то же время, электростанция Аувере станет, видимо, последней подобной станцией в истории производства электроэнергии в Эстонии, потому что в соответствии с ожиданиями собственника концерн Eesti Energia в дальнейшем полностью сфокусируется в сфере крупной энергетики на совместном производстве масла и электроэнергии.

Станция Аувере может использовать разные местные виды топлива: до 100% сланца, до 50% биомассы, до 20% торфа и до 10% сланцевого газа. Электростанция Аувере может производить почти 1 ТВтч возобновляемой энергии в год.

В августе 2017 года предприятие General Electric завершило на электростанции Аувере работы по установке нового рукавного фильтра, а это гарантирует, что выбросы в атмосферу останутся в пределах регулируемых предельных норм и во время работы станции на полную мощность. В соответствии с договором, уровень выбросов пыли на станции в два раза ниже, чем на более старых электростанциях Eesti Energia.

Договор о строительстве электростанции был заключен в январе 2011 года. Размер инвестиции в строительство электростанции Аувере составил в общей сложности 610 миллионов евро, что на 28 миллионов евро меньше заложенной в бюджете стоимости.

Электростанция Аувере была впервые подключена к электросети в мае 2015 года, и с этого времени станция произвела в общей сложности 4,3 ТВтч электроэнергии.

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